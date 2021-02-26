Bankacılıkta yeni dönem mayısta başlıyor! Birçok yenilik hayata geçecek

Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler bankaların müşteri kazanma ve hizmet sunma şeklini de etkiledi. Pek çok ülkede uygulanan uzaktan kimlik tespiti ile dijital müşteri kazanımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uygulanan sosyal mesafe ve dışarı çıkma kısıtlaması şartlarında daha da önem kazandı.

TASLAĞA NİHAİ HALİ VERİLDİ

BDDK, söz konusu ihtiyaçları değerlendirerek hazırladığı bankalarca kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin düzenleme taslağına nihai halini verdi.

Gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile gerçekleşecek. Yapılan görüntülü görüşmede olası riskler dikkate alınarak yeterli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulması zorunlu olacak. Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli iletişim ile gerçekleştirilecek. Yapılacak görüntülü görüşmede engelli kişiler için gerekli eğitimleri almış en az bir müşteri temsilcisinin bulunması zorunlu olacak.