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Bankada parası olanlar dikkat! Banka sorumlu tutuldu

24.05.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankada parası olanları ilgilendiren karar geldi. İzmir'de bilgisi dışında iki ayrı hesabından başka hesaplara 163 bin 480 TL para transferi yapıldığını iddiasıyla yargıya başvurdu. Mahkemenin bilirkişi heyeti raporuna göre banka sorumlu tutuldu.

Bankada parası olanlar dikkat! Banka sorumlu tutuldu

İç mimar ve turizm firması sahibi Zekeriya Bozkurt'u, geçen yıl 18 Şubat günü saat 00.23'te arayan bir bankanın çağrı merkezi görevlisi, hesabından para çekildiği ve bilgisinin olup olmadığını sordu.

Ancak görüşme hat kesildiği için tamamlanamadı. Bozkurt, hemen mobil bankacılık işleminden hesabını kontrol etti. Bozkurt, iki ayrı hesabından rızası olmadan toplam 163 bin 480 TL para çekildiğini fark etti. Aynı gün saat 01.30 sıralarında Buca Şirinyer Polis Merkezi'ne giden Bozkurt, hesabından bilgisi olmadan havalenin yapıldığı hesap sahipleri S.Y. ve M.E.A.'dan şikayetçi oldu.

Zekeriya Bozkurt, konuyu ayrıca avukatı Nazlı Demir aracılığıyla, bankanın kusurunun bulunduğu gerekçesiyle mahkemeye taşıdı. Avukat Demir'in başvurusuyla İzmir 2'nci Tüketici Mahkemesi'nde dava açıldı.

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BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEDİ

Mahkeme, olayı bilirkişi heyetinin incelemesini istedi. 2 hafta önce inceleme tamamlandı. Heyet raporunda, "Davacının bankacılık ve kişisel bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçmesi sonucu, davalının bankacılık sistemine (çağrı merkezi/telefon ya da internet bankacılığı) tek kullanımlık SMS şifre gönderilmeden giriş yapılması sonucu önce küçük miktarlı para transferlerinin gerçekleştirilmesi, daha sonra mobil bankacılık sisteminin yüklenmesi sonrası yüksek miktarlı para transferinin davalı bankanın yeterli risk-teyit mekanizmalarına ait doğrulamaları gerçekleştirememesi sonucu meydana geldiği kanaati oluşmuştur" denildi.

Yaşadıklarını anlatan Zekeriya Bozkurt, "Avukatım aracılıyla gerekli hukuki süreci başlattık. Sonuçlanmasını bekliyorum. Paramı son kuruşuna kadar istiyorum" dedi.

BANKANIN KUSURLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Avukat Nazlı Demir ise, "Müvekkilim bize başvurduktan sonra savcılık aracılığıyla hem Zekeriya Bozkurt hem de paranın transfer edildiği kişilerin hesabına bloke konulmasını istedik. Bankadan bize bloke konulduğu bilgisi iletildi. Ancak sonrasında blokenin konmadığını öğrendik. Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak davamızı açtık.

Davayı açma gerekçemiz şöyle. Müvekkilin hesabından para çıkışında önlem alınmaması. Ayrıca gerekli blokelerin konmaması nedeniyle şüphelilerin eline bu paranın geri dönülemez şekilde geçmesi. Gelen bilirkişi heyet raporuna göre müvekkilim tamamen kusursuz, bankanın ise kusurlu olduğu ortaya çıktı" dedi.

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ADRES TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Bankanın dolandırıcılık ve suç şüphesi olan işlemlerde önceden tedbir almak zorunda olduğunu vurgulayan Avukat Nazlı Demir, "Banka bu nedenle gerekli sistemi oluşturmak zorundadır. Ancak gerekli sistemi oluşturmadığı için bu para transferinin bankayı arayarak mı yoksa mobil uygulama kullanılarak mı yapıldı bilmiyoruz.

Bizim düşüncemiz; Zekeriya Bozkurt'un kimlik bilgilerini ele geçiren kişilerin bankayı arayıp bu transfer işlemini gerçekleştirdiği yönündedir. Banka ses analizlerini saklamaktadır. Davanın sonuçlanması halinde emsal bir karar çıkacaktır. Tüketicileri uyaralım. Siz de eğer habersiz gerçekleşen banka işlemlerinden mağdur olduysanız, konuyu Tüketici Mahkemesine taşıyın" diye konuştu. (DHA)

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