FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bankada parası olanlara TMSF'den 240 milyon liralık çağrı

Bankada parası olanlara TMSF'den 240 milyon liralık çağrı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.02.2020 11:52 | Son Güncelleme

Bankalarda 2019 sonu itibarıyla 10 yıldır işlem yapılmayarak zaman aşımına uğrayan 1 milyon 72 bin adet hesapta yaklaşık 240 milyon lira unutuldu. Zaman aşımına uğrayan hesaplar ise gelir kaydedilmek üzere TMSF'ye devrediliyor.

Bankada parası olanlara TMSF'den 240 milyon liralık çağrı

Son 10 yıldır işlem yapılmayan 1 milyon 72 bin hesapta yaklaşık 240 milyon lira unutulurken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkilileri vatandaşın parasını alması için hesaplarını kontrol etmesi çağrısında bulunuyor.

Bankacılık Kanununun 62'nci maddesi gereğince, bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor.

Zaman aşımına uğrayan hesaplar ise gelir kaydedilmek üzere TMSF'ye devrediliyor.

Bu yıl itibarıyla, en son 2009'da işlem görmüş hesapların TMSF'ye devri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda yetkililer; hak sahipleri veya mirasçıları tarafından haziran ayının 15'inci gününe kadar aranmayan hesapların fona devredileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Vatandaşlar, zaman aşımına uğrayan hesabı olup olmadığını e-devlet, TMSF'nin internet sitesi veya "https://zamanasimisorgu.tmsf.org.tr/" linkinden sorgulayabiliyor.

1 MİLYONU AŞKIN MUDİ PARASINI BANKADA UNUTTU

Alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2019 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye ön bildirimi yapılan muhtelif döviz cinsinden (TL, dolar ve avro) hesapların TL karşılığı tutarı yaklaşık 240 milyon lira oldu.

Zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF’ye ön bildirimi yapılan toplam hesap sayısı da 1 milyon 72 bin olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, bankalar tarafından TMSF'ye yapılan söz konusu ön bildirim tutarı ve hesap adedinin, haziran ayının 15'ine kadar hak sahiplerinin hesaplarını kontrol etmeleri ile azalmasını beklediklerini vurguluyor.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Son bakış! Duyan oraya akın etti Son bakış! Duyan oraya akın etti
Depremin vurduğu Elazığ'da su 3 ay ücretsiz olduDepremin vurduğu Elazığ'da su 3 ay ücretsiz oldu
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tmsf, banka,

En Çok Okunan Haberler

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Ünlü moda şirketi satılıyor

Ünlü moda şirketi satılıyor

BTK'dan üç GSM operatörüne de kötü haber!

BTK'dan üç GSM operatörüne de kötü haber!

Altın fiyatlarında yeni rekor!

Altın fiyatlarında yeni rekor!

Motobike Istanbul 2020, kapılarını açtı! Ünlü markalar yerini aldı

Motobike Istanbul 2020, kapılarını açtı! Ünlü markalar yerini aldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Teknoloji pazarında dev indirimler!

Teknoloji pazarında dev indirimler!

Koronavirüs onları da vurdu!

Koronavirüs onları da vurdu!

Bakan duyurdu! Binlerce personel alınacak

Bakan duyurdu! Binlerce personel alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, merakla beklenen tarım desteklerini açıkladı

Bugünden itibaren ödenmeye başlıyor

Tesla'nın Almanya fabrikası için ağaç kesimine onay

Tesla'nın Almanya fabrikası için ağaç kesimine onay

Depremin vurduğu Elazığ'da su 3 ay ücretsiz oldu

Depremin vurduğu Elazığ'da su 3 ay ücretsiz oldu

Vatandaşlar yoğun talep gösteriyor! Antalya'da 'ucuz ekmek tartışması' devam ediyor

Vatandaşlar yoğun talep gösteriyor!

Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı

Kurulan şirket sayısında artış

Altının yerini o aldı! Düğünlerde 'imitasyon' altın dönemi

Altının yerini o aldı! Düğünlerde 'imitasyon' altın dönemi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.