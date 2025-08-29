FİNANS

Bankalar beklemedi: Mevduat faizinin vadesi doluyor! Tarih verdi 'Değerini kaybedecek'

Fed Başkanı'ndan faiz indirimi sinyalinin gelmesi ile beraber bankalar 11 Eylül'ü beklemeyi bıraktı. Mevduat faizleri peş peşe güncellenirken Mali Müşavir İsmet Çetinkaya'dan önemli açıklamalar geldi. Çetinkaya, "2026'nın ikinci yarısından sonra mevduat faizinden daha yüksek politika faizi görebiliriz. Bundan dolayı 2026'dan itibaren net bir şekilde yavaş yavaş değerini kaybedecek" dedi

Ezgi Sivritepe

Mevduat faiz oranları güncellenmeye başladı. Fed Başkanı'nın faiz indirimi sinyalinin ardından bankalar da harekete geçerken parası mevduatta olanlar ise son süreci merak ediyor. Mevduat faizlerinin yüksek olmasından dolayı son 2 yıldır faiz olan talep artmıştı. Son haftalarda ise bankaların mevduat faizlerin dikkat çeken bir düşüş olduğu görüldü. Ocak ayında yüzde 53 seviyelerini gören mevduat faizleri şu anda yüzde 42,5 seviyeleri görülüyor. Bazı bankalar ise 32 gün mevduat faizinde bu oranı yüzde 32'ye kadar çekti.

Bankalar beklemedi: Mevduat faizinin vadesi doluyor! Tarih verdi Değerini kaybedecek 1

YAVAŞ YAVAŞ DÜŞMEYE BAŞLADI

EKOL TV'ye konuşan Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, mevduat faizleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çetinkaya, süreci üç döneme ayırarak incelemeye aldıklarını ifade ederek şunları söyledi:

Bankalar beklemedi: Mevduat faizinin vadesi doluyor! Tarih verdi Değerini kaybedecek 2

"Merkez Bankası geçtiğimiz yıl Aralık ayında faiz indirimine gitmeye başlamıştı. Ocak ayında mevduat oranları yüzde 50 seviyesine kadar çekildi. Mart ayında TCMB, faizi yükseltince mevduat faizleri de yükselmeye başladı. Temmuz ayında ise Merkez Bankası tekrar faiz indirim sürecine girdi. Bankalar mevduat faizi oranlarını yavaş yavaş düşürmeye başladı"

Bankalar beklemedi: Mevduat faizinin vadesi doluyor! Tarih verdi Değerini kaybedecek 3

1 MİLYON LİRANIN GETİRİSİ NE KADARDI?

Temmuz ayında ortalama olarak mevduat faizinin yüzde 50 seviyesinde olduğunu belirten Çetinkaya, 1 milyon lira üzerinden 32 günlük yaptığı hesaplamada şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz'da faiz oranlarının brüt getirisi 43 bin 835 lira seviyelerindeydi; bu tarihte stopaj yüzde 15 seviyesindeydi. Sizin elinize net 37 bin 260 lira para geçiyordu. Merkez Bankası faiz indirimine gitmişti ve 8 Temmuz'da stopaj oranları yüzde 17,5 olarak değiştirilmişti, öylece daha fazla vergi ödemeye başlamıştınız. Yani sizinin yüzde 50'lik getiriniz yüzde 45'e düştü. Yani sizin net kazancınız 32 bin 547 lira seviyesine düştü. Yani 1 ayda 5 bin liraya kın kaybınız oldu"
Bankalar beklemedi: Mevduat faizinin vadesi doluyor! Tarih verdi Değerini kaybedecek 4

11 EYLÜL'Ü BEKLEMEDİLER

11 Eylül'de Merkez Bankası'nın en az 300 baz puan faiz indirebileceğini ifade eden Çetinkaya, "Bankalar bunu fiyatlamaya başladı. 1 Eylül itibarıyla yeni oranlar gelecek. 1 milyon 32 gün içinde aynı oran olsa bile getirisi değişti. Eylül ayındaki net kazancınız ise 30 bin 739 lira oldu. Totalde baktığınızda ise 7 bin 500 liraya yakın b.r kaybınız oldu"
Bankalar beklemedi: Mevduat faizinin vadesi doluyor! Tarih verdi Değerini kaybedecek 5

"TALEP YOK"

Mevduat faizine kısa vadeli talep olduğunu belirten Çetinkaya, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Son 3-4 aydaki gibi talep yok. Yüzde 10 seviyelerinde gibi bir azalma oldu. Çünkü faiz indirimi beklentimiz var. Özellikle 2026'nın ilk 6 ayında bu faiz indirimi seyrinin devam etmesini bekliyoruz. Çünkü mevduat faizine para yatıran yatırımcılar önümüzdeki dönemden itibaren mevudat faizlerinden ayrılı başka bir yatırım aracına park etmeye düşünüyorlar"
Bankalar beklemedi: Mevduat faizinin vadesi doluyor! Tarih verdi Değerini kaybedecek 6

MERKEZ'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Eylül, Ekim ve Aralık aylarında faiz indirimi beklentisinde olduklarının altını çizen Çetinkaya, Eylül'de 300 baz puan; Ekim ve Aralık aylarında ise 250 baz puan faiz indirimi beklediklerini yıl sonunu yüzde 35 ile kapatmayı beklediklerini belirtti.

Bankalar beklemedi: Mevduat faizinin vadesi doluyor! Tarih verdi Değerini kaybedecek 7

"DEĞERİNİ KAYBEDECEK"

Ekim ayında mevduat faizi getirisinin yüzde 40'lara kadar düşerek net getirisnin 28 bin 931 lira olabileceğini aktaran Çetinkaya, cümlelerini şu şekilde noktaladı:
"Temmuz'da yatırım yapmak ile Ekim ayında yatırım yapmak arasında 8 bin 230 lira fark oluşacak. 2026 yılında politika faizi düşecek. Geçtiğimiz 1 yıl içinde politika faizinden daha yüksek mevduat faizleri vardı. Ancak 2026'nın ikinci yarısından sonra mevduat faizinden daha yüksek politika faizi görebiliriz. Bundan dolayı 2026'dan itibaren net bir şekilde yavaş yavaş değerini kaybedecek"

Anahtar Kelimeler:
faiz mevduat Merkez Bankası mevduat faizi politika faizi
