Bankalar Birliği açıkladı: Turizm Destek Paketi Uygulaması başlıyor

Türkiye Bankalar Birliği, Turizm Destek Paketi uygulamasına başlanacağını açıkladı.
Açıklamada şöyle denildi:
Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacaktır.
Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacaktır.
Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 250 baz puan olarak belirlenmiştir.
Ayrıntılar gelecek...
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