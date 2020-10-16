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Bankalar Birliği açıkladı: Turizm Destek Paketi Uygulaması başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.10.2020 13:48 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği, salgının etkilerinin azaltılmasını desteklemek amacıyla Turizm Destek Paketi Uygulaması'na başlanacağını bildirdi.

Bankalar Birliği açıkladı: Turizm Destek Paketi Uygulaması başlıyor

Türkiye Bankalar Birliği, Turizm Destek Paketi uygulamasına başlanacağını açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacaktır.

Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacaktır.

Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 250 baz puan olarak belirlenmiştir.

Ayrıntılar gelecek...

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