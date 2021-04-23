Bankalar bugün açık mı? 23 Nisan'da bankalar çalışıyor mu?

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2021 senesinde bugün kutlanıyor. Vatandaşlar resmi tatil olarak kutlanan bugünde bankaların açık olup olmayacağını sorgulamaya koyuldu. Peki 23 Nisan'da bugün bankalar açık mı?

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?

23 Nisan pandemi koşullarında da olsa kutlanmaya devam ediyor. Öğrenciler bu anlamlı ve özel gün için etkinliklerini yapmaya başladı. Resmi tatil olması nedeniyle de bazı kurum ve kuruluşlar bugün çalışmayacak. Bankada işlem yapacak olan vatandaşlar bankaların açık olup olmadığını merak ediyordu. 23 Nisan'da bankalar çalışmayacak. Resmi tatil olması sebebiyle bankalarda işlem yapılamayacak. Bu nedenle EFT işlemleri de 23 Nisan'da gerçekleştirilemeyecek.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların çalışma saatlerinde bazı değişiklikler olmuştu. İşte bankaların güncellenen yeni çalışma saatleri:

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ



"Değerli müşterilerimiz, şubelerimiz 14 Nisan 2021 .Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."