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Bankalar bugün açık mı? 23 Nisan'da bankalar çalışıyor mu?

23.04.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pandemi gölgesinde de olsa coşkuyla kutlanıyor. Her yıl resmi tatil olarak kutlanan 23 Nisan'da bazı kurumlar kapalı olacak. Vatandaşlar bu nedenle 23 Nisan'da bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki 23 Nisan'da bugün bankalar açık mı? İşte 23 Nisan bankaların çalışma saatleri...

Bankalar bugün açık mı? 23 Nisan'da bankalar çalışıyor mu?

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2021 senesinde bugün kutlanıyor. Vatandaşlar resmi tatil olarak kutlanan bugünde bankaların açık olup olmayacağını sorgulamaya koyuldu. Peki 23 Nisan'da bugün bankalar açık mı?

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?

23 Nisan pandemi koşullarında da olsa kutlanmaya devam ediyor. Öğrenciler bu anlamlı ve özel gün için etkinliklerini yapmaya başladı. Resmi tatil olması nedeniyle de bazı kurum ve kuruluşlar bugün çalışmayacak. Bankada işlem yapacak olan vatandaşlar bankaların açık olup olmadığını merak ediyordu. 23 Nisan'da bankalar çalışmayacak. Resmi tatil olması sebebiyle bankalarda işlem yapılamayacak. Bu nedenle EFT işlemleri de 23 Nisan'da gerçekleştirilemeyecek.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların çalışma saatlerinde bazı değişiklikler olmuştu. İşte bankaların güncellenen yeni çalışma saatleri:

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli müşterilerimiz, şubelerimiz 14 Nisan 2021 .Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
23 NİSAN VE 19 MAYIS BAYRAM OLARAK KUTLANSIN OKULLAR DA FAKAT RESMİ TATİLLİK DEN CIKARTILSIN.İŞ GÜNÜ OLARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDİLSİN.İÇİMİZDEKİ GAVURLARDA BU GÜNLERİ TATILE GİTMEK İÇİN KULLANIYORLAR.!!!

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