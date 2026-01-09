Bankalar denetliyor: Haberiniz olmadan 'kredi verilmez' sınıfına girebilirsiniz!

Kredi notunuzun iyi olması veya yüksek gelirinizin bulunması artık kredi veya kredi kartı başvurularında yeterli olmuyor. Kaynağı net olmayan veya sanal bahis siteleri ile ilgili yapılan işlemler nedeniyle bankaların 'riskli' listesinde bulunabilirsiniz.

KREDİ ÇEKMEK O KADAR KOLAY DEĞİL

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bankacılık sektöründe 'davranışsal risk analizi' denetimi yapılıyor. Buna göre, müşterinin hesabına giren ve çıkan paranın düzeni inceleniyor. Düzenli para girişi ve normal finansal davranış sergileyen müşteriler olumlu değerlendiriliyor. Ancak, sık sık yapılan açıklamasız transferler, aniden yükselen para giriş-çıkışları veya bahis ve oyun sitelerine giden ödemeler riskli kabul ediliyor.



Kullanılan uygulamalar ile müşterinin geçmiş dönemdeki hesap hareketleri ile karşılaştırma yapılıyor. Olağan dışı işlem tespit edildiğinde müşteri, bankanın iç sistemlerinde “yüksek riskli” olarak işaretlenebiliyor. Bu işaretleme, ilerleyen dönemde kredi ve kredi kartı başvurularının reddedilmesine yol açabiliyor.



GELİR YÜKSEK BİLE OLSA RADARA GİREBİLİRSİNİZ

Özel bir bankanın şube müdürü, eskiden yüksek geliri olan müşterilere daha kolay kredi imkanı sunulduğunu belirtti. Artık hesap hareketlerinin incelendiğini belirten şube müdürü, "Bahis sitelerine düzenli para çıkışı olan ya da sık sık farklı kişilerden para alıp gönderen bir müşteri, gelir seviyesi iyi olsa bile riskli kabul edilebiliyor. Bu, şube müdürünün kişisel kararı değil; sistemin ürettiği risk skorunun bir sonucu" dedi.



Türkiye’de bankalar, Merkez Bankası Risk Merkezi ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) üzerinden kredi geçmişini takip ederken, kendi iç denetim ve uyum birimleri aracılığıyla da hesap hareketlerini sürekli izliyor. Şüpheli işlemler tespit edildiğinde, bankalar bunları ilgili finansal istihbarat birimlerine bildirmekle yükümlü.



HABERİNİZ BİLE OLMADAN...

Ortaya çıkan risk skoru, kredi başvurusunun sonucunu doğrudan etkiliyor. Bankacılık kaynakları, özellikle sanal bahis ve benzeri faaliyetlerin kredi değerlendirmesinde olumsuz bir faktör olarak öne çıktığını vurguluyor. Bu tür harcamalar, düzenli ve sürdürülebilir gelir yapısıyla örtüşmeyen bir finansal davranış olarak kabul ediliyor. Bu nedenle birçok kişi, farkında olmadan yaptığı hesap hareketleri nedeniyle bankaların “kredi verilemez” listesine girebiliyor.