Bankalar, döviz çekimlerinden masraf almaya başladı

Döviz nakit çekiminin, TCMB tarafından masraf alınabilecek kalem olarak tanımlanmasının ardından bazı bankalar bu hafta itibarıyla bu işlemi ücretlendirmeye başladı.

Bankacıların verdiği bilgiye göre bazı bankalar döviz çekimlerinde ücret alma işlemine hafta başında, bazıları dün başladı. Bankacılar sürecin sektör geneline yayılmasını beklediklerini henüz uygulamaya başlamayan bankaların da olduğunu ancak bunun yöntem belirlemek için olduğu görüşündeler.

Bankacıların verdiği bilgiye göre TCMB ay başında bankalara gönderdiği talimatta ücret ve komisyon alınabilecek kalemlerde döviz nakit çekimini de ekledi. İlgili talimat TCMB'nin internet sitesinde de ödeme sistemlerine ilişkin mevzuat arasında yer aldı.

TCMB'nin 4 Ağustos'ta yürürlüğe giren finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin usûl ve esaslar hakkında tebliğe ilişkin uygulama talimatına göre "Finansal tüketicinin hesabının bulunduğu şubeden yapacağı Türk lirası para çekimleri için ücret alınamaz ancak yabancı para (efektif) çekimlerinden ücret tahsil edilebilir" ifadesi yer aldı.