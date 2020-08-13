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Bankalar, döviz çekimlerinden masraf almaya başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.08.2020 10:26 | Son Güncelleme

Döviz nakit çekimi, masraf alınabilecek kalem olarak tanımlanması ardından bankalarca ücretlendirilmeye başlandı.

Bankalar, döviz çekimlerinden masraf almaya başladı

Döviz nakit çekiminin, TCMB tarafından masraf alınabilecek kalem olarak tanımlanmasının ardından bazı bankalar bu hafta itibarıyla bu işlemi ücretlendirmeye başladı.

Bankacıların verdiği bilgiye göre bazı bankalar döviz çekimlerinde ücret alma işlemine hafta başında, bazıları dün başladı. Bankacılar sürecin sektör geneline yayılmasını beklediklerini henüz uygulamaya başlamayan bankaların da olduğunu ancak bunun yöntem belirlemek için olduğu görüşündeler.

Bankacıların verdiği bilgiye göre TCMB ay başında bankalara gönderdiği talimatta ücret ve komisyon alınabilecek kalemlerde döviz nakit çekimini de ekledi. İlgili talimat TCMB'nin internet sitesinde de ödeme sistemlerine ilişkin mevzuat arasında yer aldı.

TCMB'nin 4 Ağustos'ta yürürlüğe giren finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin usûl ve esaslar hakkında tebliğe ilişkin uygulama talimatına göre "Finansal tüketicinin hesabının bulunduğu şubeden yapacağı Türk lirası para çekimleri için ücret alınamaz ancak yabancı para (efektif) çekimlerinden ücret tahsil edilebilir" ifadesi yer aldı.

Reuters'a bilgi veren bir bankacı, "Hesaptan döviz nakit çekimi masraf alınabilecek sınıf olarak geçen hafta tanımlanması ardından sektör genelinde yavaş yavaş uygulama başladı. Uygulamaya baktığımızda bazı bankalarda üst sınır belirlenmek üzere çekilen miktarın yüzdesel masraf/komisyon olarak alındığını görüyoruz. Bazı bankalarda ise aynı oranın belirli bir tutar üzerindeki çekimlere uygulandığını görüyoruz" dedi.

Bankacı uygulamanın sektör geneline yayılmasını öngördüğünü de belirtti.

TBMM'de geçen yıl Kasım ayında kabul edilen kanunla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri, Merkez Bankası'na (TCMB) devredilmişti. TCMB bu değişiklikle ödemeler alanındaki yetkili otorite olmuştu.

TCMB yetkiyi BDDK'dan devralmasından sonra ödemeler sistemine ilişkin düzenlemeler yapıyor.

KAYNAK: REUTERS


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