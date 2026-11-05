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Adana'da portakal hasadı başladı! Fiyatı 5 liraya kadar düştü

Adana'da 670 bin ton portakal rekoltesi beklenirken ihracat sorunları fiyatları aşağı çekti. Geçen yıl 27-32 liradan satılan portakalın bahçedeki kilogram fiyatı bu sezon 5-7 liraya kadar geriledi.

Adana'da portakal hasadı başladı! Fiyatı 5 liraya kadar düştü

Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Adana'da erkenci portakal çeşitlerinin hasadına başlandı. Bu yıl 670 bin ton rekolte hedeflenen kentte, üretim miktarındaki artışa karşın ihracatta yaşanan sorunlar fiyatlara yansıdı. Geçen yıl bahçede kilogramı 27-32 liradan satılan portakal, bu sezon 5-7 liradan alıcı buluyor.

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının yüzde 65'inden fazlasını karşılayan Adana'da, erkenci Navelina ve Fukumoto cinsi portakalların toplanması için üreticiler harekete geçti. Yaklaşık 160 bin dönüm arazide yetiştirilen portakallar, sabahın erken saatlerinde bahçelere giren işçiler tarafından özenle toplanıyor.

REKOLTE HEDEFİ 670 BİN TON

Hasat edilen ürünler, yurt içindeki tüketicilere ulaştırılmak üzere Adana haline gönderiliyor. Kentte dönüm başına ortalama 4 ton verim elde edilirken, bu sezon toplam portakal üretiminin 670 bin tona ulaşması bekleniyor.

SAVAŞ İHRACATI, İHRACAT SORUNU FİYATLARI ETKİLEDİ

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın etkileri narenciye sektöründe de hissediliyor. Karadeniz'de gemi trafiğinin açık olmaması, limon ve mandalinanın yanı sıra portakal ihracatını da olumsuz etkiledi.

Bu yıl ürün miktarı yüksek olmasına rağmen Rusya ve Ukrayna pazarına ihracatın büyük ölçüde tırlarla ve sınırlı miktarda yapılabilmesi, bahçe fiyatlarında ciddi düşüşe yol açtı. Geçen sezon kilogramı 27-32 lira arasında satılan portakalın fiyatı, bu yıl 5-7 liraya kadar geriledi.

Adana da portakal hasadı başladı! Fiyatı 5 liraya kadar düştü 1

"GİDEN GEMİLER YETERLİ DEĞİL"

Hasat sırasında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu sezon rekoltenin yüksek olmasına rağmen ihracat engelleri nedeniyle üreticinin istediği geliri elde edemediğini belirtti.

Doğan, geçen yıl bahçede kilogramı 27-32 liradan satılan portakalın bugün 5-7 lira seviyesinde olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bu yıl rekolte yüksek ancak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yurt dışına gidemiyor. O nedenle fiyatlar çok düşük. Geçen yıl bahçede kilogram fiyatı 27-32 liraydı ancak şu anda 5-7 lira. Mersin'den haftada 1-2 kere, Samsun'dan da yine aynı şekilde Rusya ve Ukrayna'ya gemi gidiyor ancak o yeterli değil"

Adana da portakal hasadı başladı! Fiyatı 5 liraya kadar düştü 2

ÇİFTÇİYE KİLOGRAM BAŞINA 5 LİRA DESTEK TALEBİ

Üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinen Doğan, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kapsamında destek sağlanması ve navlun desteğinin devreye alınması gerektiğini dile getirdi.

Ağaçta kalan ürünler için kilogram başına 5 lira destek verilmesinin çiftçiye önemli katkı sağlayacağını belirten Doğan, geçen yıl yaşanan don nedeniyle üretimin düşük kaldığını, bu yıl ise verimin yükseldiğini söyledi.

Doğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ürünü ağaçta kalan çiftçiye kilogram başına 5 lira destek verilse, bu çok büyük para değil ama çiftçimizi rahatlatır. Geçen sene don olduğu için yok yılıydı, bu sene çok yılı. Limon ve mandalinada da verim çok ancak o da ihraç edilemediği için çok fazla para etmiyor"

Adana da portakal hasadı başladı! Fiyatı 5 liraya kadar düştü 3

ÜRETİCİ GELECEK SEZON İÇİN HASAT YAPIYOR

Portakal üreticisi Vedat Yıldız da bu sezon fiyatların beklentilerin altında kaldığını belirterek 240 dönümlük arazide üretim yaptıklarını söyledi. Ağaç başına 150-200 kilogram arasında ürün aldıklarını aktaran Yıldız, kilogram fiyatının şu anda 5 lira olduğunu ve hasadın sürdüğünü ifade etti.

Ürünlerin ağaçta bırakılmasının da mümkün olmadığını vurgulayan Yıldız, hasadın gelecek yılın verimini korumak açısından da önem taşıdığını belirtti.

Yıldız, üretim ve satış sürecine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"240 dönüm alanda portakalımız var. Ağaç başı 150-200 kilogram arasında verim alıyoruz. Şu anda kilogram fiyatı 5 lira ve hasat devam ediyor. Seneye verim almak için meyveleri hasat yapıyoruz. Ağacın üzerinde bırakmakta olmuyor. Tüccarda 5-6 liraya ürünü alıyor ama onlarda bu sene gemi trafiği kapalı olduğu için çok fazla rağbet göstermiyor" dedi.Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Adana'da erkenci portakal çeşitlerinin hasadına başlandı. Bu yıl 670 bin ton rekolte hedeflenen kentte, üretim miktarındaki artışa karşın ihracatta yaşanan sorunlar fiyatlara yansıdı. Geçen yıl bahçede kilogramı 27-32 liradan satılan portakal, bu sezon 5-7 liradan alıcı buluyor.

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının yüzde 65'inden fazlasını karşılayan Adana'da, erkenci Navelina ve Fukumoto cinsi portakalların toplanması için üreticiler harekete geçti. Yaklaşık 160 bin dönüm arazide yetiştirilen portakallar, sabahın erken saatlerinde bahçelere giren işçiler tarafından özenle toplanıyor.

Adana da portakal hasadı başladı! Fiyatı 5 liraya kadar düştü 4

REKOLTE HEDEFİ 670 BİN TON

Hasat edilen ürünler, yurt içindeki tüketicilere ulaştırılmak üzere Adana haline gönderiliyor. Kentte dönüm başına ortalama 4 ton verim elde edilirken, bu sezon toplam portakal üretiminin 670 bin tona ulaşması bekleniyor.

SAVAŞ İHRACATI, İHRACAT SORUNU FİYATLARI ETKİLEDİ

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın etkileri narenciye sektöründe de hissediliyor. Karadeniz'de gemi trafiğinin açık olmaması, limon ve mandalinanın yanı sıra portakal ihracatını da olumsuz etkiledi.

Bu yıl ürün miktarı yüksek olmasına rağmen Rusya ve Ukrayna pazarına ihracatın büyük ölçüde tırlarla ve sınırlı miktarda yapılabilmesi, bahçe fiyatlarında ciddi düşüşe yol açtı. Geçen sezon kilogramı 27-32 lira arasında satılan portakalın fiyatı, bu yıl 5-7 liraya kadar geriledi.

Adana da portakal hasadı başladı! Fiyatı 5 liraya kadar düştü 5

"GİDEN GEMİLER YETERLİ DEĞİL"

Hasat sırasında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu sezon rekoltenin yüksek olmasına rağmen ihracat engelleri nedeniyle üreticinin istediği geliri elde edemediğini belirtti.

Doğan, geçen yıl bahçede kilogramı 27-32 liradan satılan portakalın bugün 5-7 lira seviyesinde olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bu yıl rekolte yüksek ancak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yurt dışına gidemiyor. O nedenle fiyatlar çok düşük. Geçen yıl bahçede kilogram fiyatı 27-32 liraydı ancak şu anda 5-7 lira. Mersin'den haftada 1-2 kere, Samsun'dan da yine aynı şekilde Rusya ve Ukrayna'ya gemi gidiyor ancak o yeterli değil"

ÇİFTÇİYE KİLOGRAM BAŞINA 5 LİRA DESTEK TALEBİ

Üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinen Doğan, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kapsamında destek sağlanması ve navlun desteğinin devreye alınması gerektiğini dile getirdi.

Ağaçta kalan ürünler için kilogram başına 5 lira destek verilmesinin çiftçiye önemli katkı sağlayacağını belirten Doğan, geçen yıl yaşanan don nedeniyle üretimin düşük kaldığını, bu yıl ise verimin yükseldiğini söyledi.

Doğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ürünü ağaçta kalan çiftçiye kilogram başına 5 lira destek verilse, bu çok büyük para değil ama çiftçimizi rahatlatır. Geçen sene don olduğu için yok yılıydı, bu sene çok yılı. Limon ve mandalinada da verim çok ancak o da ihraç edilemediği için çok fazla para etmiyor"

Adana da portakal hasadı başladı! Fiyatı 5 liraya kadar düştü 6

ÜRETİCİ GELECEK SEZON İÇİN HASAT YAPIYOR

Portakal üreticisi Vedat Yıldız da bu sezon fiyatların beklentilerin altında kaldığını belirterek 240 dönümlük arazide üretim yaptıklarını söyledi. Ağaç başına 150-200 kilogram arasında ürün aldıklarını aktaran Yıldız, kilogram fiyatının şu anda 5 lira olduğunu ve hasadın sürdüğünü ifade etti.

Ürünlerin ağaçta bırakılmasının da mümkün olmadığını vurgulayan Yıldız, hasadın gelecek yılın verimini korumak açısından da önem taşıdığını belirtti.

Yıldız, üretim ve satış sürecine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"240 dönüm alanda portakalımız var. Ağaç başı 150-200 kilogram arasında verim alıyoruz. Şu anda kilogram fiyatı 5 lira ve hasat devam ediyor. Seneye verim almak için meyveleri hasat yapıyoruz. Ağacın üzerinde bırakmakta olmuyor. Tüccarda 5-6 liraya ürünü alıyor ama onlarda bu sene gemi trafiği kapalı olduğu için çok fazla rağbet göstermiyor" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
portakal Adana hasat
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