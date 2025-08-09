Bankalar emekliler için gözünü kararttı! Fark ödemesi bile yapıyorlar, 30 bin liraya ramak kaldı

6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından emekliler de ara zammını cebine koydu. Milyonlarca emeklinin maaşlarına zam gelince bankalar da promosyon ödemelerini güncelledi. Promosyon ödemesine göre bankasını değiştiren emekliler ise yeni ödemelerin ne kadar olduğunu merak ediyor.

PROMOSYON REKABETİ KIZIŞTI

CNNTÜRK'e açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Murat Bal, özel sektör bankalarının kendi aralarında bir yarış içinde olduklarının altını çizerek, "Kamu bankalarının açıklayacağı promosyon rakamından sonraki rekabetin daha da kızışacağını düşünüyorum. Çünkü iki senedir neredeyse kamu bankaları promosyon rakamını sabit tuttular. Bu çok önemli bir nokta" dedi.



Bankaların 'hoşgeldin faizi' sunduklarını belirten Bal, "Yani siz maaşınızı taşırsanız mevduata daha yüksek bir rakam faiz teklif ediyorlar. En yüksek promosyon miktarının şu anda 27 bin TL olduğunu aktaran Bal, ifadelerini şu şekilde sürdürdü:



"Bir banka 26 bin TL veriyor ama bir kişiyi daha getirirseniz ek olarak 2 bin 500 TL veriyor. Kamu bankaları ise 8 bin lira ile 12 bin lira arasında promosyon veriyor. Bu rekabet kamu bankalarının promosyon miktarlarını güncellemesi ile kızışacak. Çünkü 2 senedir bu rakam sabit ve bu rakamın sabit olması da özel bankaların kendi aralarında rekabetine yol açtı"

BANKA ÖDEMEYİ YAPIYOR!

Bankasını değiştirmek isteyen emekliler için detay da paylaşan Bal, şunları söyledi:



"Diyelim ki geçen sene bir bankaya 9 bin lira karşılığında promosyon alarak maaş hesabınızı taşıdınız ve promosyonunuzu da aldınız. şimdi bakıyorsunuz 27 bin lira promosyon veren banka var. Banka değiştirmek istiyorum dediğinizde zaten 1 yılınız dolduğu için 9 bin liranın 3 bin lirasını haketmiş oluyorsunuz. Kalan 6 bin lirayı da gittiğinizde banka ödeme yaparak bu sorunu çözüyor. Emeklinin bu alacağı ücretten herhangi bir kesinti olmuyor"