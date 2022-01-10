Bankalar için '21 Ocak' uyarısı: Yapmazlarsa komisyon ödeyecekler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz mevduattan ve döviz cinsi katılım fonu hesaplarından, vadeli TL mevduata ve katılma hesaplarına dönüşen tutarlara zorunlu karşılık teşviki uygulayacağını açıklamıştı. Buna göre 21 Ocak’a kadar Döviz varlıklarının yüzde 10’unu Türk lirasına çevirmeyen bankalar yeni zorunlu karşılık düzenlemesinden dolayı komisyon ödeyecek.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bloomberg Intelligence Analisti Tomasz Noetzel, özel bankaların bu tarihe kadar zorunlu karşılık düzenlemesini uygulamaması halinde vergi öncesi kârlılıklarının etkileneceğini belirtti.

DÖVİZ MEVDUATLARI TOPLAMI 104 MİLYAR DOLAR

Dört özel bankanın döviz cinsi mevduatlarının toplamının 104 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Noetzel, bunun toplam mevduatlarının yüzde 60’ını oluşturduğunu söyledi. Noetzel, bunun yüzde 10’unun 21 Ocak’a ve toplamda yüzde 20’sinin ise 18 Mart’a kadar Türk lirasına çevrilmediği takdirde bankaların yüzde 1,5 zorunlu karşılık komisyonu ödemek zorunda kalacağını söyledi.

Üçüncü çeyrek finansalları dikkate alındığında, bu çevirim yapılmadığı takdirde İş Bankası’nın vergi öncesi kârının yüzde 9’unun risk altında olduğunu vurgulayan Noetzel, geri kalan üç özel bankanın da vergi öncesi kârlarında yüzde 5-6’lık bir düşüş riskiyle karşı karşıya olduklarını dile getirdi.



