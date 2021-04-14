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Bankalar kaça kadar açık? Bankaların çalışma saatlerinde güncelleme

14.04.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısı sonrasında yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı. Açıklama sonrası banka çalışma saatleri merak konusu oldu. 12 Nisan tarihi itibarıyla birçok özel banka Ramazan ayında uygulanması planlanan kısmi kapanma için çalışma saatlerini azaltmıştı. Peki bankalar kaça kadar açık? İşte bankaların çalışma saatlerinde yapılan yeni güncelleme...

Bankalar kaça kadar açık? Bankaların çalışma saatlerinde güncelleme

Dün 13 Nisan tarihinde düzenlenen kabine toplantısı sonrasında yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı. Vatandaşlar açıklamanın ardından banka çalışma saatlerini sorgulamaya başladı. 12 Nisan tarihi itibarıyla birçok özel banka kısmi kapanma için çalışma saatlerini azaltmıştı. Peki bankalar kaça kadar açık?

BANKALAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK? BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ...

Türkiye İş Bankası:

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Türkiye İş Bankası tarafından müşterilerine şu bilgilendirme mesajı gönderildi:

"Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."

QNB Finansbank:

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QNB Finansbank tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir"

Garanti BBVA:

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Garanti BBVA ise bu açıklamayı yaptı:

"Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz"

Akbank:

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Yeni kararların ardından birçok banka, güncel çalışma saatlerini müşterilerine duyurdu. Akbank tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

Akbank daha önce müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verileceğini duyurmuştu.

Denizbank:

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Denizbank tarafından müşterilere şu mesajı gönderdi:

"Değerli Müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibariyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir."

Denizbank tarafından gönderilen önceki son bilgilendirme mesajı ise şuydu:

"Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız. Bankacılık işlemlerinizi öncelikli olarak MobilDeniz, Internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamaları üzerinden veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz."

Ziraat Bankası:

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Ziraat Bankası 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet veriyordu. Daha önce yapılan son açıklamayla beraber Ziraat Bankası çalışma saatleri 4 Mart 2021 tarihinden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

ING Bank:

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ING Bank, 12 Ocak 2021 tarihinde müşterilerine gönderdiği mesajda şöyle demişti:

"Geçici bir süre ile değişen şube çalışma saatlerimizi yeniden düzenledik. Artık subelerimizde, 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denildi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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