Bankalar kredi musluklarını açıyor! 1 milyon lirayı 60 ay vadeyle veriyorlar

Esnafların nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için Ziraat Bankası kampanya başlattı. KOBİ kredisi kampanyası kapsamında esnafa özel ticari kredi yüzde 3,25 oranında faizle veriliyor.

NTV'den Burak Taşcı'nın haberine göre; Azami 6 ay anapara ödemesiz süre tanınırken asgari 36 ay, azami 60 ay vade yapılıyor.

1 milyon liraya kadar verilen kredide 60 ay vadede ödeme 39 bin 314 lira oluyor. Toplam geri ödemesi ise 2 milyon 358 bin 840 liraya çıkıyor.

Kredi tutarı(TL) Vade(AY) Aylık taksit tutarı (TL) Toplam geri ödeme

50000 36 24302.25 874881

750000 36 36453.37 1312321.32

1000000 36 48604.5 1749762

1000000 48 42577.02 2043696.96

1000000 60 39314.34 2358860.4

VAKIFBANK DA KREDİ VERİYOR

Vakıfbank da esnafa özel 1 milyon liraya kadar TAM Esnaf Destek Kredisi sunuyor. 1 yıla kadar geri ödemesiz, azami 60 ay vadeli finansman desteğine ilişkin olarak sabit ve değişken faizli krediler esnaflara veriliyor.

HALKBANK DA ESNAF KREDİSİ VERİYOR

Halkbank esnaf kredileriyle işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 1 milyon liraya kadar, işyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 2 milyon 500 bin liraya kadar yatırım kredisi kullandırıyor.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti veya doğrudan kullandırım yoluyla sunulan krediler bulunuyor.

TEMİNAT İSTENEBİLİYOR

Verilecek kredilere ilişkin bankalar teminat talebinde bulunabiliyor. Ayrıca alınacak araç ve işyerine ilişkin ipotek, alınacak mallara ilişkin de fatura istenebiliyor. Vergi borcu olmayan, kredi puanı yüksek olan işletme sahiplerine daha kolay kredi çıkıyor.