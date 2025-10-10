Bankalar mevduat yarışında! Ayda 40 bin lira getiriyor: En yüksek mevduat faizi yüzde 50

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimleri devam ederken mevduat faizlerinde de gerilemeler yaşanmaya devam ediyor.

Yıllık enflasyon son açıklanan veride yüzde 33.29 olarak açıklandı. Bir süredir tedrici olarak düşüş gösteren enflasyon Eylül ayında tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

TL MEVDUAT ZORUNLULUĞU FAİZİ YÜKSELTTİ

Bankalar mevduat yarışına çıktı. Alınan makroihtiyati tedbirler kapsamında Türk Lirası mevduatta bankalar yüzde 60'lık oranı yakalamak için mevduat faizleri yüzde 45-46 seviyelerine kadar yükseldi. TL yatırımcısını memnun eden bu yükseliş bankalarca uygulanan yüksek TL mevduat faizi mudileri sevindirdi ve paradan para kazanma dönemi devam etti.

YÜZDE 49.95 FAİZ VEREN BANKA VAR

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Merkez Bankası bankaların azami verdiği faiz oranlarını açıkladı. 1 aylıkta bileşik olarak yüzde 47.99, 3 aylıkta yüzde 49.95, 6 aylıkta yüzde 45.88, 1 yıla kadar vadede yüzde 42.74, 1 yıl ve daha uzun vadede yüzde 33.6, toplam mevduatlar ele alındığında ise faiz yüzde 48.64 oldu.

Geçtiğimiz haftalara göre en popüler mevduat seçeneği olan 1 ve 3 aylık vadelerde faizlerde düşüşler yaşansa da yıllık bazda bileşik faizle enflasyon üstü getiri sağlamayı sürdürüyor.

Merkez Bankası yüksek faiz veren bankaların ünvanlarını açıklamıyor.

STOPAJ ORANLARI YÜKSELTİLMİŞTİ

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 17,50, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 oranında stopaj vergisi alınıyor. Stopaj vergisi elde edilen faiz geliri üzerinden alınıyor.

100 BİN LİRASI OLANA 4 BİN LİRA FAİZ

Parasını Türk Lirası mevduatta değerlendirmek isteyenlerin azami olarak alacakları faiz tutarı belli oldu. TCMB'nin verilerine göre, 100 bin lirasını bir mudi 32 günlük mevduata yüzde 47.99 oranında faize bağlarsa brüt yüzde 4 getiri sağlayabiliyor. Başka bir deyişle 100 bin lirası olan 32 günlük mevduatta 4 bin lira faiz veriliyor. Yüzde 17.50'si stopaj vergisine kesildikten sonra geriye 3 bin 300 lira net faiz getirisi kalıyor.

1 MİLYON LİRASI OLANA 40 BİN LİRA FAİZ

1 milyon lirasını 32 gün vadede yüzde 47.99 oranında yıllık bileşik faize bağlayan bir mudi aylık olarak brüt 40 bin lira faiz getirisi elde ediyor. Yüzde 17.5'i stopaj vergisine gittikten sonra net kalan faiz getirisi 33 bin lira oluyor.