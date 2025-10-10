FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bankalar mevduat yarışında! Ayda 40 bin lira getiriyor: En yüksek mevduat faizi yüzde 50

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevduat bankalarının uygulayabileceği azami faiz oranlarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bankaların belirlediği faiz oranlarında bir miktar gerileme yaşansa da, mevduat faizleri genel enflasyon oranının üzerinde getiri sağlamaya devam ediyor. İşte detaylar...

Bankalar mevduat yarışında! Ayda 40 bin lira getiriyor: En yüksek mevduat faizi yüzde 50
Cansu Akalp

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimleri devam ederken mevduat faizlerinde de gerilemeler yaşanmaya devam ediyor.

Yıllık enflasyon son açıklanan veride yüzde 33.29 olarak açıklandı. Bir süredir tedrici olarak düşüş gösteren enflasyon Eylül ayında tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

TL MEVDUAT ZORUNLULUĞU FAİZİ YÜKSELTTİ

Bankalar mevduat yarışına çıktı. Alınan makroihtiyati tedbirler kapsamında Türk Lirası mevduatta bankalar yüzde 60'lık oranı yakalamak için mevduat faizleri yüzde 45-46 seviyelerine kadar yükseldi. TL yatırımcısını memnun eden bu yükseliş bankalarca uygulanan yüksek TL mevduat faizi mudileri sevindirdi ve paradan para kazanma dönemi devam etti.

Bankalar mevduat yarışında! Ayda 40 bin lira getiriyor: En yüksek mevduat faizi yüzde 50 1

YÜZDE 49.95 FAİZ VEREN BANKA VAR

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Merkez Bankası bankaların azami verdiği faiz oranlarını açıkladı. 1 aylıkta bileşik olarak yüzde 47.99, 3 aylıkta yüzde 49.95, 6 aylıkta yüzde 45.88, 1 yıla kadar vadede yüzde 42.74, 1 yıl ve daha uzun vadede yüzde 33.6, toplam mevduatlar ele alındığında ise faiz yüzde 48.64 oldu.

Geçtiğimiz haftalara göre en popüler mevduat seçeneği olan 1 ve 3 aylık vadelerde faizlerde düşüşler yaşansa da yıllık bazda bileşik faizle enflasyon üstü getiri sağlamayı sürdürüyor.

Merkez Bankası yüksek faiz veren bankaların ünvanlarını açıklamıyor.

STOPAJ ORANLARI YÜKSELTİLMİŞTİ

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 17,50, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 oranında stopaj vergisi alınıyor. Stopaj vergisi elde edilen faiz geliri üzerinden alınıyor.

Bankalar mevduat yarışında! Ayda 40 bin lira getiriyor: En yüksek mevduat faizi yüzde 50 2

100 BİN LİRASI OLANA 4 BİN LİRA FAİZ

Parasını Türk Lirası mevduatta değerlendirmek isteyenlerin azami olarak alacakları faiz tutarı belli oldu. TCMB'nin verilerine göre, 100 bin lirasını bir mudi 32 günlük mevduata yüzde 47.99 oranında faize bağlarsa brüt yüzde 4 getiri sağlayabiliyor. Başka bir deyişle 100 bin lirası olan 32 günlük mevduatta 4 bin lira faiz veriliyor. Yüzde 17.50'si stopaj vergisine kesildikten sonra geriye 3 bin 300 lira net faiz getirisi kalıyor.

Bankalar mevduat yarışında! Ayda 40 bin lira getiriyor: En yüksek mevduat faizi yüzde 50 3

1 MİLYON LİRASI OLANA 40 BİN LİRA FAİZ

1 milyon lirasını 32 gün vadede yüzde 47.99 oranında yıllık bileşik faize bağlayan bir mudi aylık olarak brüt 40 bin lira faiz getirisi elde ediyor. Yüzde 17.5'i stopaj vergisine gittikten sonra net kalan faiz getirisi 33 bin lira oluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YouTube yayıncısı vergi rekortmeni oldu!YouTube yayıncısı vergi rekortmeni oldu!
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladıVİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Anahtar Kelimeler:
faiz banka indirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.