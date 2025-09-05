FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor! Asıl gelir kapısı orası oldu, tepki çığ gibi büyüyor 'Yüzde 50 azaltın'

Bankalar 2025'in ilk yarısında vatandaştan aldıkları masraf, komisyon ve sigorta gelirlerinden faiz gelirlerine karşı daha fazla kar elde etti. Konut, ihtiyaç gibi kredilerde zorunlu tutulan sigortalar nedeniyle ek kazanç sağlayan bankalar, faiz ve yatırımlardan bu kadar kazanç elde edemiyor.

Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor! Asıl gelir kapısı orası oldu, tepki çığ gibi büyüyor 'Yüzde 50 azaltın'
Ezgi Sivritepe

Türkiye'de bulunan 4 büyük bankanın 2025 yılının ilk yarısında gelirlerinin en çoğunu komisyon, masraf, sigorta ödemeleri aracılığıyla kazanması dikkat çekti. Faiz ve yatırımlardan istedikleri düzeyde kazanç sağlayamayan bankalar diğer masraflar aracılığıyla gelir elde edebiliyor.

Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor! Asıl gelir kapısı orası oldu, tepki çığ gibi büyüyor Yüzde 50 azaltın 1

FAİZ VE YATIRIMDAN DAHA ÇOK KAZANDIRDI

En sık alınan ücretler arasında EFT/havale bedelleri, kredi tahsis ücretleri, erken kapama cezaları ve kredi kartı aidatları bulunuyor. Ticari bankacılıkta ise teminat mektupları, akreditifler ve çek/senet işlemleri üzerinden yüksek komisyonlar alınıyor. Bununla birlikte bankaların sigorta aracılığı gelirleri de hızla artıyor. Bazı bankaların sigorta komisyon gelirleri faiz gelirleri ile yarışır hale geldi.
Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor! Asıl gelir kapısı orası oldu, tepki çığ gibi büyüyor Yüzde 50 azaltın 2

EK ÜCRETLERİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Uzmanlar daralan faiz marjlarını telafi etmek için tüketicinin sırtına daha fazla yük bindirmeye başladığı yorumunda bulunuyor. Özellikle bazı bankaların çalışanlarına masraf ve komisyon ödemelerine nasıl artırabileceklerine dair mail gönderdiği iddiası ise dikkat çekti.

Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor! Asıl gelir kapısı orası oldu, tepki çığ gibi büyüyor Yüzde 50 azaltın 3

Tüketici dernekleri, ek ödeme taleplerinin kontrol edilemeyecek şekilde otomatik olarak işlem ücretine dahil edildiğini ifade etti. İş dünyasının da rahatsız olduğu bu durum ile ilgili, başta kredi kartları olmak üzere uyguladıkları komisyon oranları ve masraf adı altında oluşturdukları maliyetlerin yüzde 50 oranında azaltılması yönünde öneri sunuldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği açıklandıABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği açıklandı
1 günlük ücreti duyunca inanamadı1 günlük ücreti duyunca inanamadı

Anahtar Kelimeler:
faiz banka yatırım EFT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vücudunu saran iddialı seçimiyle Venedik Film Festivali’ne damga vurdu

Vücudunu saran iddialı seçimiyle Venedik Film Festivali’ne damga vurdu

Yeşil sahalarda ilginç olay! 22 futbolcu aynı anda yere yattı, tribünün altına saklananlar bile var...

Yeşil sahalarda ilginç olay! 22 futbolcu aynı anda yere yattı, tribünün altına saklananlar bile var...

'Gider mi gider' Herkes dev bankanın altın için verdiği rakamı konuşuyor! 'Uzak ihtimal değil'

'Gider mi gider' Herkes dev bankanın altın için verdiği rakamı konuşuyor! 'Uzak ihtimal değil'

1 günlük ücreti duyunca inanamadı

1 günlük ücreti duyunca inanamadı

SGK ile anlaşmayı iptal ediyorlar!

SGK ile anlaşmayı iptal ediyorlar!

Memurun ve emeklinin maaş tablosunu doğrudan etkileyecek 'Çift haneli zam...'

Memurun ve emeklinin maaş tablosunu doğrudan etkileyecek 'Çift haneli zam...'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.