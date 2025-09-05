Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor! Asıl gelir kapısı orası oldu, tepki çığ gibi büyüyor 'Yüzde 50 azaltın'

Türkiye'de bulunan 4 büyük bankanın 2025 yılının ilk yarısında gelirlerinin en çoğunu komisyon, masraf, sigorta ödemeleri aracılığıyla kazanması dikkat çekti. Faiz ve yatırımlardan istedikleri düzeyde kazanç sağlayamayan bankalar diğer masraflar aracılığıyla gelir elde edebiliyor.

FAİZ VE YATIRIMDAN DAHA ÇOK KAZANDIRDI

En sık alınan ücretler arasında EFT/havale bedelleri, kredi tahsis ücretleri, erken kapama cezaları ve kredi kartı aidatları bulunuyor. Ticari bankacılıkta ise teminat mektupları, akreditifler ve çek/senet işlemleri üzerinden yüksek komisyonlar alınıyor. Bununla birlikte bankaların sigorta aracılığı gelirleri de hızla artıyor. Bazı bankaların sigorta komisyon gelirleri faiz gelirleri ile yarışır hale geldi.



EK ÜCRETLERİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Uzmanlar daralan faiz marjlarını telafi etmek için tüketicinin sırtına daha fazla yük bindirmeye başladığı yorumunda bulunuyor. Özellikle bazı bankaların çalışanlarına masraf ve komisyon ödemelerine nasıl artırabileceklerine dair mail gönderdiği iddiası ise dikkat çekti.



Tüketici dernekleri, ek ödeme taleplerinin kontrol edilemeyecek şekilde otomatik olarak işlem ücretine dahil edildiğini ifade etti. İş dünyasının da rahatsız olduğu bu durum ile ilgili, başta kredi kartları olmak üzere uyguladıkları komisyon oranları ve masraf adı altında oluşturdukları maliyetlerin yüzde 50 oranında azaltılması yönünde öneri sunuldu.