Kia kampanyasını duyurdu! Sıfır otomobillerde 250 bin TL indirim

Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler markaların kampanyalarını yakından takip ederken, Kia da farklı modellerini kapsayan güncel fırsatlarını açıkladı. Kampanya kapsamında bazı modellerde yüz binlerce liralık indirim uygulanıyor.

Kampanyalar 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında belirtilen sıfır araçlar için geçerli. Markanın kampanya listesinde Seltos, EV2, Stonic, Sportage, Sorento, Niro EV ve EV9 modelleri bulunuyor.

SELTOS'TA İNDİRİM 250 BİN TL'YE ÇIKIYOR

Kampanyanın dikkat çeken modellerinden Seltos'ta Cool donanımında 200 bin TL, Elegance ve X-Line donanımlarında ise 250 bin TL indirim uygulanıyor.

Yeni modelin kampanyalı fiyatları da donanım seviyesine göre değişiyor. Resmi fiyat listesinde Seltos Cool 2 milyon 349 bin TL, Elegance 2 milyon 965 bin TL, X-Line ise 3 milyon 149 bin TL kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla yer alıyor.

SPORTAGE'DA 250 BİN TL'YE VARAN İNDİRİM

Sportage modelinin Live versiyonunda 100 bin TL, Vision versiyonunda 163 bin TL, Cool, Elegance ve Prestige versiyonlarında 100 bin TL, GT-Line versiyonunda ise 250 bin TL indirim sunuluyor.

Sportage'ın kampanyalı fiyatları versiyona göre değişirken, resmi fiyat listesinde Live versiyonu 2 milyon 149 bin TL, Vision 2 milyon 387 bin TL, Cool 2 milyon 650 bin TL, Elegance 2 milyon 975 bin TL, Prestige 3 milyon 240 bin TL ve GT-Line 3 milyon 400 bin TL olarak yer alıyor.

ELEKTRİKLİ MODELLERDE DE FIRSAT VAR

Elektrikli araç tarafında EV2'nin Cool ve Elegance versiyonlarında 70 bin TL, Elegance Long Range versiyonunda ise 100 bin TL indirim bulunuyor.

Niro EV'nin Elegance versiyonunda 100 bin TL, EV9'un Prestige ve GT-Line versiyonlarında ise 200 bin TL indirim uygulanıyor. EV9 kampanyasının kredi kullanımı ise yalnızca tüzel müşterilere yönelik olarak belirtiliyor.

STONIC VE SORENTO'DA KAMPANYA

Stonic'in Cool versiyonunda 105 bin TL, Elegance versiyonunda 100 bin TL indirim sunuluyor.

Sorento'nun Prestige Smart donanımında ise 150 bin TL indirim bulunuyor. Kampanyaların tamamında kredi kullanımına ilişkin koşullar model ve nihai fatura değerine göre değişirken, kredi kullanımı finans kuruluşunun onayına tabi tutuluyor. Kampanyalı krediler için Kia Kasko poliçesi şartı da yer alıyor.

Kampanya koşullarında belirtilen fırsatların 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olduğu, kampanya ve faiz oranlarında değişiklik yapılabileceği belirtiliyor.