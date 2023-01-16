Bankalar TL mevduat faizi yarışına girdi! 20 Ocak'ta başlıyor: Yüzde 30'un da üzerine çıkacak

Türk bankacılık sektöründe mevduat yarışı tüm hızıyla sürüyor. Bankaların hoş geldin faizi yüzde 28’lere kadar çıkarken bankacılar oranların yüzde 30 barajını aşmasını bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 20 Ocak'tan itibaren 3 aydan uzun vadeli TL mevduatlarda zorunlu karşılık oranlarını sıfırladı. Bu hamlenin mevduat rekabetini yeni bir boyuta taşıması bekleniyor.

Dünya Gazetesi'nden Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberine göre, bankacılar alınan kararın mevduat tarafında vade uzatımını destekleyeceğine işaret ederek “Rekabet hem faiz cephesinde hem de mevduatı en uzun vadeye çekmek için dönecek" yorumunu yapıyor.

TÜRK LİRASI MEVDUAT FAİZ ORANINDA YÜZDE 30'LAR AŞILACAK

Merkez Bankası geçen yılın son bu yılın ilk günlerinde de bankaların TL mevduat oranına göre ek menkul kıymet tutma zorunluluklarında değişime gitmiş ve geçen yıl sonuna kadar yüzde 50 olarak uygulanan hedefi yüzde 60’a çıkarmıştı. Yüzde 50 hedefini tutturmak için de geçen yılın son aylarında bankacılık sektöründe TL mevduat faizleri hızla yükselmişti. Bu hedef doğrultusunda bankalar agresif bir şekilde döviz mevduatlarını TL veya döviz korumalı mevduata dönüştürmeye çalışıyor. Liralaşma kapsamında yüzde 60’lık oranı tutturmaya çalışan bankalar da mevduat tarafında ciddi bir rekabet içerisine girdi. Tabelada yüzde 25’leri veren bankaların, son gelen düzenlemelerle TL mevduat faiz oranlarının yüzde 30’ları aşması bekleniyor.

TCMB politika faizi yüzde 9 iken, 3 aya kadar ağırlıklı mevduat faiz oranları ise 6 Ocak haftası itibarıyla yüzde 24.03 seviyesine yükseldi. 6 aya kadar vadeli TL mevduat faizi yüzde 13,98, 1 yıla kadar vadeli TL mevduat faizi yüzde 14,62, 1 yıl ve daha uzun vadeli TL mevduat faizi ise yüzde 13,73 seviyesinde.

TOPLAM TL MEVDUATLARI YÜZDE 55'İN ÜZERİNDE

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre 6 Ocak itibarıyla bankalardaki toplam mevduatın yüzde 55.57’si TL mevduat olarak bulunuyor. Bu oran 2022’nin son 2 ayında döviz tevdiat hesaplarındaki düşüş ile yüzde 56.34’e kadar çıkmıştı. Ancak 2023’ün ilk haftasında vatandaşın tekrar dövize yönelerek 3.4 milyar dolarlık alım yapması ayrıca KKM’de son üç haftada 95.4 milyar TL çıkışla birlikte TL’nin ağırlığı geriledi.

