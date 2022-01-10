FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bankalara düşük faizli kredi çağrısı: Faiz indirimleri kredi faizlerine yansımadı

Bankalara düşük faizli kredi çağrısı: Faiz indirimleri kredi faizlerine yansımadı

10.01.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç bankalara düşük faizli kredi çağrısı yaptı. Özgenç, yaptığı yazılı açıklamada, KOBİ'lerin kredi alamadığını belirterek, bankaların Merkez Bankasının politika faizinde düşüşe paralel ihtiyaç, ticari ve konut kredilerinde faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini belirtti.

Bankalara düşük faizli kredi çağrısı: Faiz indirimleri kredi faizlerine yansımadı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, Merkez Bankasının faiz indiriminin kredilerde beklenilen düşüşü sağlamadığı için KOBİ'lerin kredi alamadığını belirterek, "Faiz oranlarının düşmesinden dolayı bankaların küçük ve büyük işletmelere düşük faizli kredi vermeleri sağlanmalı." ifadesini kullandı.

Merkez Bankasının faiz indiriminin kredilerde beklenilen düşüşü sağlamadığı için KOBİ'lerin kredi alamadığını ifade eden Özgenç, şunları kaydetti:

"Faiz oranlarının düşmesinden dolayı bankaların küçük ve büyük işletmelere düşük faizli kredi vermeleri sağlanmalı. Şayet bu sağlanamıyorsa, o zaman faiz indiriminin reelde bir anlamı kalmıyor. KOBİ’ler ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi, istihdam sağlayabilmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunabilmesi için kredi almak zorundadır. Biz KOBİDER olarak, sahada yaptığımız çalışmada 'faizler indirildi siz neden uygulamıyorsunuz?' diye banka yetkilerine sorduğumuzda, ekonomi piyasasının riskli olduğunu, tedbir amaçlı kredi faizlerini yüksek tuttuklarını söylüyorlar."

"YÜZDE 14'LÜK POLİTİKA FAİZİ REEL SEKTÖRE YANSIMADI'

Özgenç, yüzde 14’lük politika faizinin reel sektöre yansımadığını belirterek, "Kredi faizlerinin yüzde 30 civarında olması reel sektör için olumsuz bir durumdur. Ayrıca bazı bankaların reklamını yaptıkları 'KOBİ bankacılığı' bu olmamalı. Söylem ile eylem çelişmemeli. Kaldı ki, bazı bankaların, 'KOBİ bankacılığı yapıyoruz' söylemlerini uygulamalarında göremiyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil satışlarında korkutan tablo! Otomobil satışlarında korkutan tablo!
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
İşsizlik maaşı ne kadar?İşsizlik maaşı ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çalışanları dolandırdı! Zararı görünce böyle tehdit etti

Çalışanları dolandırdı! Zararı görünce böyle tehdit etti

Maskenin altındaki ünlü isim olay oldu! "Beni nasıl elersiniz?"

Maskenin altındaki ünlü isim olay oldu! "Beni nasıl elersiniz?"

Otomobil satışlarında korkutan tablo!

Otomobil satışlarında korkutan tablo!

Kıdem tazminatı ve çalışma hayatında yeni dönem!

Kıdem tazminatı ve çalışma hayatında yeni dönem!

Fed altının önünü kesemeyecek!

Fed altının önünü kesemeyecek!

Merkez bankası duyurdu! Banknotlarda değişiklik

Merkez bankası duyurdu! Banknotlarda değişiklik

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Gübre fiyatlarında indirim! Çiftçiye güzel haber

Gübre fiyatlarında indirim! Çiftçiye güzel haber

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.