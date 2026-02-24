FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bankalara soruşturma kararı! Resmi açıklama geldi: Nedeni belli oldu

Rekabet Kurulu, bankacılık/katılım bankacılığı, sigortacılık ve bilişim teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren 26 teşebbüse, iş gücü piyasasına yönelik rekabet ihlallerine taraf oldukları şüphesiyle soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturmanın, iş gücü piyasasına yönelik rekabet ihlallerine taraf olunduğu şüphesi nedeniyle açılması kararlaştırıldı.

Bankalara soruşturma kararı! Resmi açıklama geldi: Nedeni belli oldu

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, iş gücü piyasasına yönelik rekabet ihlallerine taraf olduğu şüphesi bulunan 26 teşebbüse soruşturma açıldığı bildirildi.

ŞÜPHELER YETERLİ BULUNDU!

Bankacılık, sigortacılık ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin, çalışan ayartmama anlaşmasına ve/veya iş gücü piyasasına yönelik rekabete hassas bilgi değişimine taraf olduğu iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmanın, Kurul tarafından karara bağlandığı belirtilen açıklamada, ön araştırma sürecinde elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan incelemeler sonucunda, rekabetin kısıtlandığına yönelik şüphelerin ciddi ve yeterli bulunduğu aktarıldı.

Bankalara soruşturma kararı! Resmi açıklama geldi: Nedeni belli oldu 1

SORUŞTURMA AÇILMASINA KARAR VERİLDİ

Açıklamada, söz konusu teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edildi.

Bankalara soruşturma kararı! Resmi açıklama geldi: Nedeni belli oldu 2

İŞTE SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ O BANKALAR

Hakkında soruşturma açılan teşebbüsler ve sektörleri şöyle sıralandı:
Bankacılık/katılım bankacılığı alanında: Akbank Türk AŞ, Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ, Denizbank AŞ, HSBC Bank AŞ, ING Bank AŞ, Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ, Odea Bank AŞ, Şekerbank Türk AŞ, Türk Ekonomi Bankası AŞ, Türkiye Garanti Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, QNB Bank AŞ.
Sigortacılık alanında: Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ, Aksigorta AŞ, Bupa Acıbadem Sigorta AŞ, Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ.

Bilişim teknolojileri alanında: Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret AŞ, Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret AŞ, Bilin Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı AŞ, Ibtech Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojileri AR-GE Danışmanlık Destek Sanayi ve Ticaret AŞ, OBSS Teknoloji AŞ, Paycore Ödeme Hizmetleri Takas ve Mutabakat Sistemleri AŞ, Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret AŞ, Verisoft Bilgi İşlem Ticaret ve Sanayi AŞ, Vizyoneks Bilgi Teknolojileri AŞ.

Bankalara soruşturma kararı! Resmi açıklama geldi: Nedeni belli oldu 3

YAPTIRIM OLACAĞI KESİN DEĞİL

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İslam Memiş'ten altın fiyatları uyarısıİslam Memiş'ten altın fiyatları uyarısı
SAYTEK, enerji ve sağlık sektörüyle “En hızlı büyüyen 100 şirket” arasına girdiSAYTEK, enerji ve sağlık sektörüyle “En hızlı büyüyen 100 şirket” arasına girdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu banka soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ülkede zaten güven zirvede! Devam devam.....
Bankanın eline düşene Allah yardım etsin. Akıllı borçlanmayan batmaya mahkumdur. Finansal okur yazarlık ilkokul seviyesinde eğitimi verilmesi gereken bir konu. Yoksa bazen Allah da yardım etmiyor.
En Çok Okunan Haberler
Operasyon haberleri art arda geldi

Operasyon haberleri art arda geldi

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Evdeki kullanılmayanları çıkarıp satmaya başladılar: Biri 85 bin TL'yi buluyor

Evdeki kullanılmayanları çıkarıp satmaya başladılar: Biri 85 bin TL'yi buluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.