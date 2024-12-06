FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bankalardan 'dolar' kararı! Bu tarihten önceki dolar alımları durdu

Bankalardan 'dolar' kararı! Bu tarihten önceki dolar alımları durdu

06.12.2024 16:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasada yaşanan sahte dolar krizi devam ediyor. Bazı bankalar, 2009 yılından önce basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını, para sayma ve ATM makinelerindeki yazılım güncellemeleri tamamlanana kadar durdurdu. Söz konusu bankalar sadece yeni baskı 100 dolar kabul ediyor.

Bankalardan 'dolar' kararı! Bu tarihten önceki dolar alımları durdu

Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri devam ederken, bankalar, sahte dolarla mücadelede farklı tedbirler uyguluyor.

thumbs_b_c_5c7daf4f06cad89aa2836a9cf2fde61a

DOLAR ALIMI DURDURULDU

Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri devam ediyor. Bankaların sahte dolarla mücadeleye yönelik uyguladığı tedbirlerdeki farklılıklar dikkati çekiyor.

Bazı bankalar, 2009 yılından önce basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını, para sayma ve ATM makinelerindeki yazılım güncellemeleri tamamlanana kadar durdurdu. Söz konusu bankalar sadece yeni baskı 100 dolar kabul ediyor.

Bu süreçte bazı bankaların yüksek tutardaki dövizi nakit olarak kabul etmediği, bazı bankaların da basım yılı fark etmeksizin 50 dolarlık banknotları almadığı öğrenildi.

Kamu bankaları ise tüketiciyi koruma ve mağdur etmeme bakış açısıyla konuya yaklaşıyor.

thumbs_b_c_5616d1569ebc42e61fac8df36a57a024

"SAHTE OLMA İHTİMALİ BULUNMUYOR"

Bankacılık sektörü yetkilileri, alıcıların herhangi bir banka şubesinden teslim aldığı dolarların sahte olma ihtimali bulunmadığını belirtiyor.

MERKEZ BANKASI MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, TCMB'nin Türkiye genelindeki banknot sahteciliğini yakından takip edebilmek amacıyla 1 Ocak 2016’da geliştirdiği Sahte Banknot İzleme Sistemi (SBİS), kolluk kuvvetleri ile banknot sahteciliği olayları arasında bağlantılar kurarak bu konuda daha etkin mücadele etmeyi sağlıyor.

SBİS'yi, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığının merkez ve 81 il merkezindeki birimleri ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri de kullanabiliyor.

TCMB, söz konusu sistem ile banknotlar üzerindeki güvenlik özelliklerinin hangilerinde, ne yoğunlukta sahtecilik yapıldığını tespit ve takip ediyor.

SBİS ile ilgili bilginin yer aldığı TCMB'nin internet sitesinde, sahte olduğundan şüphelenilen bir banknot ile karşılaşıldığında yapılması gerekenlere ilişkin bilgilere de yer veriliyor.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
34,78
34,80
% 0.31
16:33
Euro
37,00
37,01
% 0.54
16:33
İngiliz Sterlini
44,58
44,59
% 0.52
16:33
Avustralya Doları
22,39
22,41
% 0.13
16:33
İsviçre Frangı
39,79
39,83
% 0.83
16:33
Rus Rublesi
0,35
0,35
% 1.21
16:33
Çin Yuanı
4,79
4,80
% 0.39
16:33
İsveç Kronu
3,21
3,21
% 0.46
16:33
Anahtar Kelimeler:
banka dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Somer Sivrioğlu'na hapis cezası! Bilinçli taksirle ölüme neden olma...

Somer Sivrioğlu'na hapis cezası! Bilinçli taksirle ölüme neden olma...

1 lira 2 lira deyip küçümsemeyin: Kredi kartı ile alışverişten fazla para alan esnafın cezası 200 bin TL!

1 lira 2 lira deyip küçümsemeyin: Kredi kartı ile alışverişten fazla para alan esnafın cezası 200 bin TL!

Halep, Hama şimdi de Humus! Rejim Humus'tan çekildi: Tarih vererek açıkladı... "Esad rejiminin sonunu görebileceğimizi düşünüyorum."

Halep, Hama şimdi de Humus! Rejim Humus'tan çekildi: Tarih vererek açıkladı... "Esad rejiminin sonunu görebileceğimizi düşünüyorum."

Bankalardan 'dolar' kararı! Bu tarihten önceki dolar alımları durdu

Bankalardan 'dolar' kararı! Bu tarihten önceki dolar alımları durdu

Vatandaş elektrik faturasını azaltmak için düğmeye bastı: Pazarlık masasına oturdu!

Vatandaş elektrik faturasını azaltmak için düğmeye bastı: Pazarlık masasına oturdu!

Sıfır faizli kredi için bankalar yarışa girdi! Rakam yükseldikçe yükseldi

Sıfır faizli kredi için bankalar yarışa girdi! Rakam yükseldikçe yükseldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.