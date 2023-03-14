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Bankalardan ‘İstanbul’ için talimat! Çalışma başlatıldı: Gözler Başkent’e çevrildi…

14.03.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olası İstanbul depremi, reel sektör kadar finans sektörünü de düşündürüyor. Genel merkezleri İstanbul’da olan yerli özel ve yabancı sahipli bankalarda acil durum senaryoları tartışılmaya başladı. Bankacılık sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir yabancı banka riski dağıtmak için Ankara’da yer bakmaya başladı.

Bankalardan ‘İstanbul’ için talimat! Çalışma başlatıldı: Gözler Başkent’e çevrildi…

Kamu bankaları faaliyetlerinin tamamını İstanbul Ataşehir’de sürdürmesi için geri sayıma başlamış durumda. Kamu hariç bankaların genel merkezleri ise İstanbul Levent bölgesinde yer alıyor. Her ne kadar depreme dayanıklı binalarda yerleşmiş olsa da genel müdürlükler için beklenen İstanbul depremi yüksek risk oluşturuyor. 11 ili etkileyen 6 Şubat depremleri sonrası bankacılık sektörü yüksek riski dağıtmanın yollarını aramak için yeni planlar üretiyor.

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Ekonomi Gazetesi’nin bankacılık kaynaklarından alınan bilgiye göre sektörde İstanbul’da merkezileşmek tartışılıyor. Kaynakların verdiği bilgiye göre büyük deprem felaketinin hemen ardından İstanbul dışına yayılma konusuyla ilgili bir bankada çalışmalar anında başlatıldı. Riski yüksek İstanbul’a herkesi ve tüm birimleri toplamak yerine güvenli yerlere dağıtmayı ele alan bir bankanın bu dağılım için de Ankara’yı düşündüğü dile getirildi. Bir banka bu sebeple genel müdürlükten gelen talimatla birlikte Ankara’da yer bakmaya başladı.

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“GENEL MERKEZLER İSTANBUL’DA KALIR”

Bir diğer bankacılık sektörü kaynağı, bankaların genel merkezlerinin İstanbul’dan taşınmasının mümkün olmadığına işaret ederek, kriz planlarında acil durum merkezlerinin zaten mevcut olduğuna dikkat çekti.

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Kaynağın verdiği bilgiye göre ileriki dönemde belki bazı lokasyon değişikliği fikirleri için esnek davranılması mümkün olabilecek. Ancak henüz banka için bu konuda alınmış bir karar bulunmuyor, genel merkezlerin de İstanbul’da kalacağı kesinlik taşıyor. Pandemi sonrası çalışanlarına esneklik sağlayan bir diğer bankanın kaynağından edinilen bilgiye göre uzaktan çalışma geliştirilebilir. Kaynağın verdiği bilgiye göre tüm bölümlerde uzaktan çalışma mümkün olmuyor ama deprem felaketi sonrasında çalışanlara daha fazla esneklik yaratabilmek için tartışmalar başlamış durumda.

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Kamu bankalarına yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre bazı bölümleri Ankara’dan İstanbul’a taşınan kurumlarda henüz bir karar değişikliği bulunmuyor. Ancak kaynağın verdiği bilgiye göre deprem felaketinin kamu bankalarının da acil durum merkezleri ve riski dağıtma konusunda yeni bir planlama yapmasının mümkün olduğu belirtiliyor. Merkez Bankası da bazı bölümlerini Ankara’dan İstanbul’a taşıdı. Ancak oldukça yavaş ilerleyen taşınma sürecinde Merkez Bankası İstanbul’da üç ayrı ofiste çalışmalarını sürdürüyor. Merkez Bankası kaynakları İstanbul’dan yeniden Ankara’ya taşınma gibi karar ya da görüşün olmadığına dikkat çekti.

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Ankara İstanbul konut

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