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Bankalardan tüm zamanların en yüksek 9 aylık karı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.11.2020 11:25 | Son Güncelleme

Türk bankacılık sektörü, bu yılın ocak-eylül döneminde 46,3 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek 9 aylık karını elde etti.

Bankalardan tüm zamanların en yüksek 9 aylık karı

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk bankacılık sektörü, yılın 9 ayında 46 milyar 254 milyon TL net dönem karına ulaştı.
Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında karlılıktaki artış yüzde 28,8'e işaret etti. Böylece tüm zamanların en yüksek 9 aylık karına ulaşıldı. Türk bankacılık sektörü, geçen yılın 9 aylık döneminde 35 milyar 925 milyon lira kar elde etmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle aylık bazda değerlendirildiğinde, sektörün karında dalgalı bir seyir gözlendi. Eylül ayında sektörün karı, 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 7,1 artarak 3,1 milyar liradan 3 milyar 305 milyon liraya yükseldi. Sektör, eylülde bu yılın en düşük ikinci aylık karını elde etti.

KREDİLERDEN ALINAN FAİZ 225 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Verilere göre, bankaların 9 ayda elde ettiği toplam faiz geliri, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4,9 azaldı. Eylül sonu itibarıyla 304,5 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 320,4 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.
Bankalar, ocak-eylül döneminde kredilerden 225,6 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 52 milyar lirası tüketici kredilerinden, 7,5 milyar lirası kredi kartlarından, 26,5 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 139,5 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

BANKALARIN FAİZ GİDERİ AZALDI

Sektörün toplam faiz gideri, 9 ayda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 32,7 azalarak 138,9 milyar liraya geriledi. Geçen yılın 9 ayında bankaların faiz gideri toplamı 206,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Bu yılın 9 ayında bankaların mevduata ödediği faiz, yüzde 41,9 azalarak 81,7 milyar liraya düştü. Toplam faiz giderlerinin yüzde 59'u mevduata ve yüzde 11,9'u bankalara verilen faizlerden oluştu.

Bankaların net faiz geliri, eylül sonu itibarıyla 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 45,4 artarak 165,6 milyar lira oldu.

Bankacılık sektörünün son 5 yılda ocak-eylül dönemlerinde elde ettiği dönem net karı (milyon TL) şöyle:

Dönem

Net kar

Eylül 2016

28.903

Eylül 2017

37.180

Eylül 2018

41.323

Eylül 2019

35.925

Eylül 2020

46.254


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