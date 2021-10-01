Bankalardan Türk Telekom hisselerinin Varlık Fonu’na devri konusunda açıklama

Akbank, Garanti ve İş Bankası Türk Telekom’un pay sahipleri arasında bulunan Levent Yapılandırma’ya (LYY) ait payların Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devri konusunda herhangi bir işlem bulunmadığını açıkladılar.

KAP’a yapılan açıklamada her üç banka da medyada Türk Telekomünikasyon’un pay sahiplerinin hisselerinin Türkiye Varlık Fonu’na devredileceği yönünde haberler yer aldığı belirtilerek, “Bahsi geçen hisse devrine ilişkin herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Bankamız, söz konusu hisselere ilişkin opsiyonlarını her zaman değerlendirmektedir” denildi.

Bloomberg’de dün yer alan kaynaklara dayandırılan bir haberde Türkiye Varlık Fonu’nun Türk Telekom’un çoğunluk hissesini almak istediği belirtilmişti.

Haberde ayrıca TVF'nin Türk Telekom hisseleri için henüz resmi teklif yapmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank, Oger Telecom'un sahibi olduğu Türk Telekom'un kredi borçlarını ödeyememesi nedeniyle yüzde 55 hissesine 3 yıl önce el koymuştu.

Hisseleri Levent Yapılandırma adı ile kurulan şirkete devreden bankalar daha önce şirkete stratejik bir alıcı bulma konusunda tavsiye vermesi için Morgan Stanley'i görevlendirmişti.

TVF ise halihazırda bankada yüzde 6,7 hisseye sahip. Hazinenin yüzde 25 hissesine sahip olduğu şirketin geri kalanı ise halka açık. (REUTERS)



