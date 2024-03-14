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Bankaların bireysel kredi kartı alacakları 1 trilyon lirayı aştı!

14.03.2024 14:52
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Kredi kartlarına yeni düzenleme gündemdeyken bankaların bireysel kredi kartı alacakları da belli oldu. Bankaların kredi hacmi artarken bireysel kredi kartı alacakları 1 trilyon lirayı aştı. Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 596 milyar lira oldu

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları 1 trilyon lirayı aştı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 8 Mart itibarıyla 229 milyar 196 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 12 trilyon 363 milyar 424 milyon liradan 12 trilyon 592 milyar 620 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 244 milyar 643 milyon lira artarak 15 trilyon 324 milyar 39 milyon liraya yükseldi.

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TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 596 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 8 Mart itibarıyla 17 milyar 848 milyon lira artışla 1 trilyon 595 milyar 932 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 440 milyar 324 milyon lirası konut, 93 milyar 264 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 62 milyar 344 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 35 milyar 964 milyon lira artarak 1 trilyon 559 milyar 23 milyon liraya çıktı.

KREDİ KARTI ALACAKLARINDA ARTIŞ

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,6 artışla 1 trilyon 319 milyar 672 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 580 milyar 402 milyon lirasını taksitli, 739 milyar 270 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

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YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 8 Mart itibarıyla önceki haftaya göre 300 milyon lira azalarak 195 milyar 280 milyon liraya geriledi. Takipteki alacakların 160 milyar 222 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 292 milyon lira artarak 2 trilyon 682 milyar 337 milyon lira oldu.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı düzenleme
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