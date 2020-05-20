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Bankaların çalışma saatleri 20-22 Mayıs 2020: Bankalar kaçta açılıp kaçta kapanıyor, öğlen arası ne zaman?

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.05.2020 12:18 | Son Güncelleme

Bankaların çalışma saatleri bu hafta değişti mi? Sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu hafta 3 gün açık olacak. Peki 20-22 Mayıs tarihlerinde bankalar saat kaçta açılacak kaçta kapanacak? İş Bankası, Akbank, DenizBank, VakıfBank, Ziraat Bankası, Halk Bank, Garanti Bankası, QNB Finansbank, TEB, Yapıkredi kaça kadar açık? Öğlen arası ne zaman? İşte detaylar...

Bankaların çalışma saatleri 20-22 Mayıs 2020: Bankalar kaçta açılıp kaçta kapanıyor, öğlen arası ne zaman?

Türkiye koronavirüs salgını ile yeni normalleşme şartlarına geçiş yapıyor ama bu hafta sokağa çıkma yasağı nedeniyle bankalar sadece Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri açık olacak. Peki normalleşme adımlarına bankaların çalışma saatleri dahil mi? İşte 20-22 Mayıs haftasında İş Bankası, Akbank, DenizBank, VakıfBank, Ziraat Bankası, Halk Bank, Garanti Bankası, QNB Finansbank, TEB, Yapıkredi çalışma saatleri...

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ 20 - 22 MAYIS HAFTASI

Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan tavsiye kararına göre çeşitli bankalar çalışma saatlerini 12:00 – 17:00 olarak güncellediler. İşte bankaların açılış ve kapanış saatleri...

  • Türkiye İş Bankası çalışma saatleri: 12:00 – 17:00
  • Akbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • TEB Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • Yapı Kredi Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • QNB Finansbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • DenizBank Çalışma Saatleri: 12:00 - 17:00
  • Garanti BBVA Çalışma Saatleri: 12:00 - 17:00
  • HalkBank Çalışma Saatleri: 09:00 - 17:00
  • Şekerbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • VakıfBank Çalışma Saatleri: 09:00 - 17:00
  • Ziraat Bankası Çalışma Saatleri 09:00 - 17:00

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