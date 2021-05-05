Bankaların çalışma saatleri ne zaman? Bankalar açık mı, kaçta kapanıyor? İşte güncellenen yeni saatler...

29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek olan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bankalar faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Tam kapanma sürecinde çalışma saatleri azaltılan bankaların çalışma saatlerinde yeni bir düzenleme yapıldı. Peki bankaların çalışma saatleri ne zaman?

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ NE ZAMAN? BANKALAR AÇIK MI, KAÇTA KAPANIYOR?

Türkiye Barolar Birliği (TBB)'den yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3 ve 15 Mayıs'ta yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş,aylık,ücret ödemelerinin salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve rahat bir biçimde yapılabilmesi amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından banka şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı belirlendiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir. Diğer günlerde şubelerde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir. Toplumun, kendisinin ve çalışanların sağlığının korunmasına azami ölçüde çaba gösterilmesini teminen banka müşterilerinin; işlemlerinde ATM, internet ve mobil bankacılığı gibi şube dışı kanalları tercih etmelerini arz ve teşekkür ederiz." denildi.

Daha önce yayınlanan genelgeye göre ise, 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile burada çalışanlar muaf sayılacak.



