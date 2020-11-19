Bankaların çalışma saatlerinde önemli değişiklik! İstanbul’da bankalar kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bazı şehirlerde alınan tedbirlerde artış görülüyor. Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda İstanbul’daki bazı bankaların mesai saatlerinde de değişikliğe gidildi. Bu nedenle çok sayıda vatandaş tarafından bankalar kaçta açılıyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. Tüm bankalar bu konuda değişikliğe gitmezken bazı bankaların banka çalışma saatleri ile ilgili duyuru yaptığı ve değişikliğe gittiği görüldü. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? İşte detaylar...
Koronavirüs salgını ile ilgili olarak alınan tedbirler kapsamında bazı bankaların açılış saatleri ve kapanış saatleri değişti. Bankalar bilgilendirme mesajları ve internet sitelerindeki duyurularıyla müşterilerine yaptıkları değişiklik konusunda bilgi verdi. Peki, bankalar kaça kadar açık? İşte bankaların kapanış saatleri
Garanti BBVA internet sitesinden yaptığı duyuruyla müşterilerine İstanbul’daki şubelerinin çalışma saatlerinin değiştiği bilgisini verdi. Garanti BBWA’dan yapılan açıklamaya göre koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul’daki şubeleri 16 Kasım 2020 tarihi itibarıyla 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışıyor.
Türkiye İş Bankası da çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalardan bir tanesi oldu. İnternet sitesinden yayınlanan duyuru ile müşterilere konuyla alakalı bilgi verildi. Buna göre İstanbul il ve ilçelerinde bulunan şubeler 9 Kasım 2020 tarihi itibarıyla 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.
QNB Finansbank 18 Kasım 2020 tarihi itibarıyla 10.00 - 12.30 ile 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Akbank da konuyla ilgili internet sitesinden bir açıklama yaptı ve hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla İstanbul şubelerinde çalışma saatlerini hafta içi her gün 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri olarak değiştirdiğini duyurdu.
Yapı Kredi'nin de internet sitesinde konuyla ilgili bir mesaj yayınlandı. Açıklamada "Yapı Kredi olarak küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu süreçte en büyük önceliğimiz sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak. Bu amaçla, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığınca alınan önlemlere ek pek çok koruyucu önlem ve kararı uygulamaya aldık." ifadesi yer aldı. Buna göre alınan önlemler kapsamında 17 Kasım 2020 Salı günü itibarıyla banka, İstanbul il ve ilçelerindeki tüm şubelerde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Denizbank da resmi internet sitesinde yaptığı değişiklikle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada "Tüm dünyada etkili olan Koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili süreci çok yakından takip ediyoruz. Türkiye’nin 81 ilinde, 14 bine yakın çalışanımızla faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda toplum sağlığı açısından risk oluşturabilecek durumlara karşı gerekli önlemleri alıyoruz" ifadesi yer aldı. Buna göre 19 Kasım 2020 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara illerindeki şubelerde 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00; diğer illerdeki şubelerde ise 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Ziraat Bankası ise şubelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Bunun yanı sıra bankaların çalışma saatleri güncel gelişmeler doğrultusunda değişiklik gösterebileceği için en doğru bilgiyi almak adına bankaların internet sitelerindeki duyuruları takip etmek ya da bankalarla iletişime geçmek gerekiyor.
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