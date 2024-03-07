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Bankaların kredi hacmi 12,2 trilyon lira oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.03.2024 15:58
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 150 milyar 917 milyon lira artarak 12 trilyon 203 milyar 83 milyon liraya yükseldi.

Bankaların kredi hacmi 12,2 trilyon lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 1 Mart itibarıyla 160 milyar 341 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 12 trilyon 203 milyar 83 milyon liradan 12 trilyon 363 milyar 424 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 48 milyar 815 milyon lira azaldı. Toplam mevduat 15 trilyon 79 milyar 395 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 578 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 1 Mart itibarıyla 16 milyar 54 milyon lira artışla 1 trilyon 578 milyar 84 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 438 milyar 802 milyon lirası konut, 93 milyar 459 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 45 milyar 822 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 26 milyar 718 milyon lira artarak 1 trilyon 523 milyar 59 milyon liraya çıktı.

BANKALARIN BİREYSEL KREDİ KARTI ALACAKLARI YÜKSELDİ

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 3 artışla 1 trilyon 311 milyar 696 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 571 milyar 593 milyon lirasını taksitli, 740 milyar 103 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 1 Mart itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 160 milyon lira artarak 195 milyar 580 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 161 milyar 812 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 10 milyar 124 milyon lira artarak 2 trilyon 682 milyar 45 milyon lira oldu.


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Anahtar Kelimeler:
kredi banka
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