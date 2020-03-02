Bankaların masraf düzenlemesinde yürürlük tarihi 1 Nisan'a ertelendi

10 Şubat 2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 2020/4 sayılı tebliğin 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi düzenlenmişti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre bankacılık sektöründen alınan geri bildirimlerde, ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin düzenlemeye uyum sağlanabilmesi, gerekli altyapı ve sistem geliştirme çalışmalarının zamanında yapılabilmesi ve uygulamada ortaya çıkabilecek hataların önlenmesi amacıyla 2020/4 sayılı tebliğin yürürlüğe girme tarihinin uzatılması talep edildi.

Bu çerçevede söz konusu tebliğin "amaç, kapsam, dayanak ve tanımlara" ilişkin 1 ila 4. maddeleri ile altyapı/sistem geliştirme ihtiyacı bulunmayan "para ve kıymetli maden transferlerini" düzenleyen 15. maddesi ve "üye iş yeri ücretlerini" düzenleyen 20. maddesi ile tebliğin "intibakına" ilişkin 22. maddesi 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girdi.

Öte yandan "bilgilendirme esasları, "ücretlere ilişkin esaslar", "ücretlerin değiştirilmesi", "ticari kredilere ilişkin ücretler", "kredi tahsis ve kredi kullandırım", "teminatlandırma", "kapama", "dış ticarete ilişkin ücretler", "nakit yönetimine ilişkin ücretler" ve "mevduat ve katılım fonu" konularının düzenlendiği 5 ila 14. maddeler ile "kiralık kasa", "aracılık hizmetleri", "belge ve bilgilendirme" ile "ödeme sistemlerine ilişkin ücretleri" kapsayan 16., 17., 18. ve 19. maddelerin yürürlük tarihi 1 Nisan 2020 tarihine ertelendi.

Erteleme sonrası maddelerde herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak.

KAYNAK:AA

