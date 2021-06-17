Bankaların mevduatı ve tüketici kredileri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 11 Haziran ile biten haftada 14 milyar 397 milyon 132 bin lira artarak 3 trilyon 960 milyar 182 milyon 537 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,13 artışla 1 trilyon 704 milyar 272 milyon 692 bin liraya yükselirken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,65 azalışla 2 trilyon 119 milyar 110 milyon 338 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 256 milyar 185 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 228 milyar 490 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 11 Haziran itibarıyla 806 milyon dolarlık artış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,46 artarak 663 milyar 823 milyon 513 bin lira oldu.