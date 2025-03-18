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Barbados'un para birimi nedir? Barbados'un para biriminin kodu ve sembolü

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 21:09
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Barbados adası, bağımsız ada devletlerinden biri olarak öne çıkar. Barbados, 30 Kasım 1966 senesinde bağımsızlığını ilan ederek Birleşik Krallık’tan ayrılmıştır. Günümüzde Barbados adası, Dünyanın her yerinden tatil yapmak için gelen turistleri ağırlamaktadır. Barbaros hakkında en çok merak edilen konulardan biri de ülkenin resmi para birimidir. Peki, Barbados'un para birimi nedir?

Barbados'un para birimi nedir? Barbados'un para biriminin kodu ve sembolü

Birleşik Krallık'ın himayesinden çıkarak bağımsızlığını kazanan Barbados ülkesi günümüzde birçok turiste ev sahipliği yaparken, Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’nın da doğduğu yer olarak bilinmektedir. Barbados'ta tropikal iklim yaşanır. Ülkenin sıcak atmosferi her yıl düzenlenen festivaller için oldukça elverişlidir. Barbados deniz ve ağaçların birleştiği bir yer olmaktadır. Çok sayıda turist ağırlar.

Barbados'un para birimi nedir?

Barbados’un başkenti olan Bridgetown kolonyal mimarisi sayesinde UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak seçilmiştir. Bridgetown 17. yüzyılda kurulurken, Karayipler’in de en köklü şehirleri arasında yer alır. Başkent, Birleşik Krallık sömürgesi konumundayken ticaret alanında önemli bir liman olarak kullanılmıştır.

Barbados ülkesinin resmi para birimi Bardados Doları’dır. Bu para birimi 1973 yılında resmi olarak kabul edilmiştir. Barbados Doları uluslararası para platformlarında “BBD” koduyla temsil edilirken, “$” işareti ile ifade edilmektedir.

Barbados Doları, Amerikan doları ile sabitlenip 1 ABD doları = 2 BBD şeklinde ilişkilendirilmiştir. Ülkede sabit kur politikasının uygulanması ekonomik istikrar açısından oldukça etkili bir strateji olarak kabul edilmektedir.

Barbados Doları hem ülke vatandaşları hem de ülkeye gelen turistler tarafından sık sık kullanılmaktadır. Para biriminin dolara sabitlenmiş olması ülke ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturan turizm sektörü için oldukça önemlidir. Ayrıca turistlerin ülke içerisinde Amerikan dolarıyla da ödeme yapabilmesi ve kolayca çevrilmesi ülkenin turizmden elde ettiği gelirleri olumlu etkilemektedir.

Barbados’un gelirlerinin büyük bir bölümü turizm, hizmet ve tarım sektöründen elde edilir. Barbados ülkesindeki ekonomi incelendiğinden Gayri Safi Yurt içi Hasılası bakımından dünyanın 50 zengin ülkesinden biridir. Bununla beraber Barbados adasında yaşayan kişilerin ekonomik durumuna ve yaşam koşullarına bakıldığında orta dereceden daha yüksek standarda sahip oldukları görülmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Barbados para
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