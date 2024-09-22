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Başkan Fatih Karahan Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
22.09.2024 11:23
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile Hollanda Merkez Bankası (DNB) Başkanı Klaas Knot Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla bir araya geldi. TCMB Başkanı Karahan ve DNB Başkanı Knot, para politikaları ve ekonomik görünüme ilişkin sunum yaptı.

Başkan Fatih Karahan Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Hollanda Merkez Bankası (DNB) Başkanı Klaas Knot ile bir araya geldi.

İki merkez bankası başkanının görüşmesi, Türkiye ile Hollanda arasında imzalanan Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla TCMB ev sahipliğinde dün düzenlenen etkinlikte gerçekleşti.

TCMB idare merkezindeki etkinliğe, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da katıldı. TCMB Başkanı Karahan ve DNB Başkanı Knot, para politikaları ve ekonomik görünüme ilişkin sunum yaptı.

SERGİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

Etkinlikte daha sonra iki merkez bankası başkanının katılımıyla "100 Yıllık Dostluk: Vissering'in Türkiye Yolculuğu" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Sergi, 1928 yılında Türkiye'ye davet edilen Hollanda Merkez Bankası Başkanı Dr. Gerard Vissering'in Türkiye'deki çalışmalarına dair arşiv belgelerini içeriyor. Vissering, bu çalışmaları sonucu Türkiye'de merkez bankası kurulmasına yönelik bir tavsiyede bulunmuştu.
(AA)

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Anahtar Kelimeler:
TCMB Fatih Karahan
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