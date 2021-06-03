Başkentgaz halka onayın ardından yatırımcılar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. 700 milyon liralık sermayesinin yüzde 25'ini halka açmak için Başkentgaz, SPK'ya başvurdu. Peki Başkent Gaz halka arz eşit mi, oransal mı? Başkent halka arz ne zaman? İşte detaylar...

BAŞKENT GAZ HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI? BAŞKENT HALKA ARZ NE ZAMAN?

Başkentgaz, Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmeye hazırlanan şirketler arasında yer alıyor. SPK'dan onayını aldı. Başkentgaz 3-4 Haziran 2021 tarihlerinde hisse başına 9.72 TL ile sunulacak. Böylece Başkentgaz, doğal gaz dağıtım sektörünün ilk halka arzını yapacak.

Halka arz, ortak satış yöntemi ile gerçekleştirilecek. Ardından halka açıklık oranı yüzde 25 olacak. Söz konusu şirket "BASGZ" işlem kodu ile BİST Yıldız Pazar'da işlem görecek.

SPK tarafından onaylanan izahnamede Başkent Doğalgaz'ın bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle arz edileceği ifade edildi. Kurumsal yatırımcılara ise oransal dağıtım yöntemi ile arz edilecek.

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.HAKKINDA

Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2007'de kuruldu. 2013'te özelleştirme ile Torunlar Enerji bünyesinde faaliyet vermeye başladı. Türkiye'nin ilk ve en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketidir. Dağıtım lisansı 2037'ye kadar geçerlidir ve Türkiye'nin yüzde 11'ine doğal gaz dağıtımı yapmaktadır.