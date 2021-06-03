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Başkent Gaz halka arz eşit mi, oransal mı? Başkent halka arz ne zaman?

03.06.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcılar "Başkent Gaz halka arz eşit mi, oransal mı?" , "Başkent halka arz ne zaman?" sorularının yanıtını araştırıyor. Merak edilen soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Başkent Gaz halka arz eşit mi, oransal mı? Başkent halka arz ne zaman?

Başkentgaz halka onayın ardından yatırımcılar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. 700 milyon liralık sermayesinin yüzde 25'ini halka açmak için Başkentgaz, SPK'ya başvurdu. Peki Başkent Gaz halka arz eşit mi, oransal mı? Başkent halka arz ne zaman? İşte detaylar...

BAŞKENT GAZ HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI? BAŞKENT HALKA ARZ NE ZAMAN?

Başkentgaz, Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmeye hazırlanan şirketler arasında yer alıyor. SPK'dan onayını aldı. Başkentgaz 3-4 Haziran 2021 tarihlerinde hisse başına 9.72 TL ile sunulacak. Böylece Başkentgaz, doğal gaz dağıtım sektörünün ilk halka arzını yapacak.

Halka arz, ortak satış yöntemi ile gerçekleştirilecek. Ardından halka açıklık oranı yüzde 25 olacak. Söz konusu şirket "BASGZ" işlem kodu ile BİST Yıldız Pazar'da işlem görecek.

SPK tarafından onaylanan izahnamede Başkent Doğalgaz'ın bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle arz edileceği ifade edildi. Kurumsal yatırımcılara ise oransal dağıtım yöntemi ile arz edilecek.

Başkent Gaz halka arz eşit mi, oransal mı? Başkent halka arz ne zaman?

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.HAKKINDA

Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2007'de kuruldu. 2013'te özelleştirme ile Torunlar Enerji bünyesinde faaliyet vermeye başladı. Türkiye'nin ilk ve en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketidir. Dağıtım lisansı 2037'ye kadar geçerlidir ve Türkiye'nin yüzde 11'ine doğal gaz dağıtımı yapmaktadır.

Başkentgaz, abone memnuniyetine odaklanıyor. Özelleştirme ile 9.500 km doğal gaz dağıtım hattını aldı. Söz konusu hattı 13.000 km'ye ulaştırdı. Başkentgaz'ın hedefleri arasında söz konusu hattı 13.800 km'ye ulaştırmak yer alıyor.

Söz konusu şirket doğal gaz dağıtım ve pazarlama sektöründe, bilişim ve teknoloji alanındaki değişimleri, gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzman kadrosu ile alt yapı bakım onarım, şebeke geliştirme, izleme süreçlerinde etkin bir şekilde kullanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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