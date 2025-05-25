Başkentte "Dijital Varlık Yönetimi Çalıştayı" düzenlendi

Programın açılışında, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör, gelişen dünyada dijital varlıkların ve yapay zeka uygulamalarının önemi ve sermaye piyasalarının durumuna ilişkin bilgi verdi.

Panelistler, temsil ettikleri sektörlere ilişkin dijital varlıkların kullanımı, korunması, iş alanlarına entegrasyonu, dünya örnekleri ve risk alanları açısından değerlendirmede bulundu.

Çalıştayda, dijital varlıkların ve yapay zeka uygulamalarının, eğitim, sağlık, siber güvenlik, finans, hukuk açısından sunduğu riskler ve fırsatlar ile çözüm önerileri tartışıldı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır