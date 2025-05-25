FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Başkentte "Dijital Varlık Yönetimi Çalıştayı" düzenlendi

Dijital Varlık Yönetimi ve Finans Uzmanları Derneği tarafından başkentte düzenlenen Dijital Varlık Yönetimi Çalıştayı'nda, dijital varlıkların kullanımı, korunması, iş alanlarına entegrasyonu, dünya örnekleri ve risk alanları ele alındı.

Başkentte "Dijital Varlık Yönetimi Çalıştayı" düzenlendi

Programın açılışında, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör, gelişen dünyada dijital varlıkların ve yapay zeka uygulamalarının önemi ve sermaye piyasalarının durumuna ilişkin bilgi verdi.

Panelistler, temsil ettikleri sektörlere ilişkin dijital varlıkların kullanımı, korunması, iş alanlarına entegrasyonu, dünya örnekleri ve risk alanları açısından değerlendirmede bulundu.

Çalıştayda, dijital varlıkların ve yapay zeka uygulamalarının, eğitim, sağlık, siber güvenlik, finans, hukuk açısından sunduğu riskler ve fırsatlar ile çözüm önerileri tartışıldı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
12 bin 500 dekar alan ekime açıldı12 bin 500 dekar alan ekime açıldı
TİSK'in düzenlediği "İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu" sona erdiTİSK'in düzenlediği "İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu" sona erdi

Anahtar Kelimeler:
Ankara dijital
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cemevi başkanıyla yeğenini öldürdü! Bölge abluka altına alındı

Cemevi başkanıyla yeğenini öldürdü! Bölge abluka altına alındı

Küfürlü ses kaydını paylaşan vatandaş isyan etti

Küfürlü ses kaydını paylaşan vatandaş isyan etti

Kuyumcuda altınını 159 bin liraya bozdurdu! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Akılalmaz oyun

Kuyumcuda altınını 159 bin liraya bozdurdu! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Akılalmaz oyun

Asgari ücrete ara zam için oran verdi! 'Yükü hafifletir'

Asgari ücrete ara zam için oran verdi! 'Yükü hafifletir'

Evli çiftler dikkat! Eşinin iş yerini bilmeyen koca için karar: Hem tazminat hem nafaka

Evli çiftler dikkat! Eşinin iş yerini bilmeyen koca için karar: Hem tazminat hem nafaka

'Sinyaller başladı' Uzman isimden rakam geldi! 'Deneyecek gibi...'

'Sinyaller başladı' Uzman isimden rakam geldi! 'Deneyecek gibi...'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.