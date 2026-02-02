"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Bugün "kazandırıyor" gibi görünen bazı tercihler için ileride sert pişmanlıklar yaşanabileceğini söyleyen gayrimenkul uzmanı Mert Başaran, özellikle son yıllarda artan bir yatırım eğilimine dikkat çekti.

Altın-gümüşte temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Başaran, faizlerin düşmesiyle birlikte konut satışlarında yeni bir dalganın başlayabileceğini ifade etti.

TGRT Haber’de yayınlanan "Emlak Dünyası" programında açıklamalarda bulunan Mert Başaran, altın ve gümüşte yaşanan hızlı yükselişlerin yatırımcıyı hatalı kararlar almaya sürükleyebileceğini söyledi.

“Zirveden alım” alışkanlığının büyük risk taşıdığına dikkat çeken Başaran, faizlerin düşmesiyle birlikte konut piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşanacağını vurguladı. Son dönemde yön değiştirilen bazı yatırım tercihlerinin ilerleyen yıllarda pişmanlık oluşturabileceğini belirten Başaran, özellikle gayrimenkulde doğru zaman ve doğru lokasyonun her zamankinden daha kritik hale geldiğini ifade etti.

Mert Başaran'ın uyarılarından satır başları şöyle:

ALTIN VE GÜMÜŞ NEREYE GİDİYOR? BAŞLADIĞI YERE DÖNER Mİ?

"Başladığı yere dönmesi çok zor. Bizim halkımız şeyi seviyor; kahveyi içerken bile ne zaman evlenileceğini, ne zaman çocuk doğacağını merak ediyoruz. Gelecekten haber alamayız ama ekonomistlere şunlar soruluyor; altın 10.000 TL ne zaman olacak? Altın 2.500 TL ne zaman olacak? Bunları hiçkimse bilemez. Bunların hepsi izlenmek için ‘clickbait’ dediğimiz şeyler.

Doğru olan şey şu, dünya çok karışık. Epstein olayları, kasımda Trump’ın tekrar seçilme-seçilmeme durumları falan… Bu kadar karışık bir dünyada tedbirli olmak lazım. 10.000 TL de olabilir, 2.500 TL de olabilir, kimse bilemez. Bir anlık kararla yapılıyor bunları.

Bizim sepetimizin olması lazım. Sepetin içinde uzun vadeli altın-gümüş olabilir. Ama kısa vadelilerde biraz tedbirli olmak lazım. 2 yıl önce biz TGRT Haber’de yaptığımız programlarda ısrarla şunu söylüyorduk; “Altın 1.700, bedava, dolar bazında uçacak, toplayın.” O zaman da herkes “Hiçbir şey olmaz, artık Bitcoin var, Bitcoin uçacak” diyordu. Ne oldu şimdi? Bir şey ucuzken (uygun fiyattayken) toplamayı bilmiyoruz. Gayrimenkul de öyle. Beylikdüzü tarafında 100.000 TL’ye evler vardı, kimse “Buradan bir şey olmaz” deyip almıyordu. 2-3 yıl sonra uçtu gitti. Biz toplum olarak bir şey ucuzken almıyoruz, zirvedeyken alıyoruz! Altın bu kadar arttıktan sonra bakmıyorum bile.

Uzun vadede altın her zaman altındır. İhtiyacı yoksa bozdurmayın, kalsın. Ama o altında 3-4 ay sonra bir ödemeniz varsa, çocuğunuzun taksidi varsa, borcunuz varsa, ev alacaksanız uygun zamanlarda bunları vermek mantıklı olabilir. Çünkü bu fiyatlar yarın bir gün oraya da yansıyacak. 500.000 TL’si olan bir teyzemiz, evi de yoksa, altın-gümüşte parası 2 milyon TL olduysa, ev almayı düşünecek.

“DOLARI OLANLAR ZARARDA”

Doları olanlar çok ciddi zararda. Dolar ortalama 2-3 yıldır faiz ya da enflasyon nedeniyle zarar etti. Geçen yıl dolar tutan, 1 milyon TL’sinin 350 bin TL’sini yaktı, ziyan etti! Dolar bir yatırım aracı değildir. Dolar artsa da para kaybedersiniz. Bu aralar artmadı ama yarın artsa da bir şey kazanamayacaksınız. Dünyada global bir devalüasyon oluyor aslında. Her şeyin fiyatı artıyor gibi görünüyor ama artmıyor. Aslında dolar kaybediyor. İyi bir sepet yapıp, spekülatörlere yem olmamak lazım. Büyük bir oyun oynuyorlar.

EN SAĞLAM YATIRIM ARACI…

Altın uzun zaman önce sağlamdı ama o da biraz dengesini bozdu. ‘Güvenli liman’ı kaybediyor. 1 gecede yüzde 15 kaybediyorsan güvenli liman olmaz. Altın dışında diğer bir güvenli liman gayrimenkuldür her zaman. Alırken kazanacaksın ve uygun fiyattan alacaksın.

Paran sınırlıysa, cebindeki 300.000-400.000 TL’lik para, altın-gümüşle 1.500.000 oldu diyelim. “Ben bununla bir şey alamıyorum. Bununla gidip riskli işlere girmemek lazım. Bu parayla ben, belki İstanbul’da ev alamam ama, Kırklareli olur, Bolu olur, şehirlerin çeperlerinde, üniversite yakınlarında, fabrika yakınlarında olur… Devletin bir projesi var. Önümüzdeki dönemde İstanbul’dan büyük sanayi şehitlerine göçler olacak diyor. Yıllardan beri bunu görüyoruz. Elinde 1.200.000 TL varsa ‘Etiler’de, Nişantaşı’nda ev alacağım’ diye beklemeyeceksin. Beklersen 150 yıl sonra da alamayacaksın! Onunla git küçük bir yer al.

KONUT ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Gayrimenkul bu aralar biraz geri planda kaldı. Altın ve gümüş o kadar çok para kazandırdı ki insanlara… İnsanoğlunun fıtratı bu. Ne zaman ki altın durur, 2-3 ay altın böyle yatay giderse, 2-3 ay sonra insanlar ‘Sıkıldım, gayrimenkule döneyim’ diyecek. O zaman da gayrimenkulde ciddi bir hareket olabilir.

Faiz düştüğü an da fiyatlar artacak. O zaman da geç almış olacak. Altın ve borsada olan şey gayrimenkulde de aynı. Herkesin talep ettiği dönemde alırsanız fiyat artacak. Bugün seni kapıda karşılıyorlar, ‘gel evimi al’ diyorlar. Bu dönem pazarlık yapabileceğiniz bir dönem. Ama 1,5 yıl sonra, 2027 yılı içinde, seçim öncesinde faizlerin düşmesiyle, fiyatların arttığı, borsanın, gayrimenkulun coştuğu bir dönem olursa, o aynı evi alamayacağız. Faiz 1 puan düştüğünde o ev yüzde 20-30 artacak.

“YURT DIŞINDAN KONUT ALANLAR ‘YANDIM ALLAH’ DİYECEK”

Yurtdışından konut almak Türkiye için çok büyük bir sorun. Türkiye’nin 1 dolara bile ihtiyacı olduğu bir dönemden geçerken, bizim korkunç bir şekilde yurt dışına paramız gidiyor bu yöntemle. O para ülkeye dönmüyor bir de! Milli değil, tamamen ticari düşünsek bile çok mantıklı görmüyorum.

Fransa’da, Yunanistan’da doğum oranı ölüm oranının altında kalmış. Sizin alacağınız yerlerde nüfuslar 20 yıl sonra kalmayacak. Ne evleniyorlar ne çocuk yapıyorlar! LGBT almış başını gidiyor! Böyle bir ‘nüfuslar azalsın’ projeleri varken, siz o evi alıp nasıl satacaksınız? İngiltere’de, ABD’de öyle yerler var ki… Siz ‘ev aldım’ diye sevinirsiniz, sonra gittiğinizde 10 km yakınına giremezsiniz, kiraya veremezsiniz. Bilmediğin yerde mal almak çok tehlikeli.

5 yıl sonra bir sürü yurt dışından gayrimenkul almış insan, yanlış danışmanlar ve yanlış yer aldıkları için ‘Yandım Allah’ diyecek. 5 yıl önce 250.000’e aldıklarını 220.000’e satamayacaklar!"