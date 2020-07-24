Başvuran herkes alabiliyor! Devletten ailelere 600 TL'lik destek! İşte şartları...

Her bir çocuk için tek sefer olarak ödenen çocuk parası tutarları şöyle: -İlk çocuk: 300 lira -İkinci çocuk: 400 lira -Üçüncü ve daha sonraki çocuklar: 600 lira

ÇOCUK PARASI NE KADAR?

Anneye, doğum yaptığı için ödenen yardım parasına çocuk parası ismi verilir. Biyolojik annenin, doğum yardımı için ilgili dilekçeyi doldurması ve ardından bağlı olduğu nüfus müdürlüğüne bu dilekçeyi iletmesiyle, çocuk parasına başvuru yapılmış olur. Bundan önce, çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden kaydının gerçekleşmiş olması şartı aranır. Dilekçenin eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanması istenir. Başvuruların Sosyal Hizmet Merkezlerine ya da Aile ve Çalışma Bakanlığının İl Müdürlüklerine yapılması gerekir. Bir devlet kurumunda memur olarak görev yapan kişiler ise çalıştıkları kuruma başvuru yapabilir.

Doğum parası olarak da bilinen çocuk parası, annenin nüfus müdürlüğüne başvurmasıyla talep edilebilir. Doğum parası almak için dilekçesini nüfus müdürlüğüne sunan annenin bazı şartları sağlaması önemli. Çocuk parası hakkında bilinmesi gerekenlere göz atalım.

ÇOCUK PARASINDAN FAYDALANMA ŞARTLARI

Çocuk parasından faydalanmak için aşağıdaki şartları taşımalısınız:

-Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmak.

-15 Mayıs 2015 tarihi ve sonrasında doğum yapmış olmak. Bu tarih öncesinde doğan çocuklar adına ödeme gerçekleşmez.

EĞİTİM İÇİN VERİLEN ÇOCUK PARASI NEDİR?

Ekonomik koşullar nedeniyle temel eğitim aktivitelerinden yararlanmakta güçlük çeken çocuklar için ödenen yardım parası, şartlı eğitim yardımı olarak bilinir. Örgün eğitime devam eden çocuklara, eğitim döneminin başlangıcından lise son sınıfa kadar eğitim yardımı yapılır. Yardım ödemeleri, çocuğun anne ve babası başta olmak üzere, bakımını üstlenen reşit kişilere yapılabilir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Eğitim amacıyla devletten yardım almak isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri il veya ilçede bulunan SYD Vakfına gidip başvuruda bulunabilirler. Başvuru sonuçları ortalama bir aylık zaman diliminde belli olur. Şartlı eğitim yardımı için yapmış olduğunuz başvuru sonucunu SYD Vakfından ya da Alo 144 Yardım Hattı’ndan kolayca öğrenebilirsiniz.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIR?

Şartlı eğitim yardımı ödemeleri, Ocak’tan Kasım’a kadar her iki ayda bir gerçekleşir. İlgili tutar, hak sahibi vatandaşın PTT hesap numarasına yatırılır. İlkokula giden kız çocuklarına 40 lira, erkek çocuklarına ise 35 lira yardım yapılır. Liseye giden bir kız çocuğu için aylık 60 lira ödeme yapılırken, erkek çocuğu için 50 liralık ödeme gerçekleşir.



