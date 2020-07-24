FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Başvuran herkes alabiliyor! Devletten ailelere 600 TL'lik destek! İşte şartları...

Başvuran herkes alabiliyor! Devletten ailelere 600 TL'lik destek! İşte şartları...

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.07.2020 09:20 | Son Güncelleme

Yeni doğum yapan ya da hamile olan kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri de çocuk parası. Aile ekonomisine destek olan ve yeni doğan bir bebeğin masraflarını hafifleten çocuk parası, anne ve babaların yüzünü güldürüyor. Peki, çocuk parasını herkes alabilir mi? Çocuk parası almak için hangi şartları yerine getirmeniz gerekir? Konuyla ilgili tüm ayrıntılar burada!

Başvuran herkes alabiliyor! Devletten ailelere 600 TL'lik destek! İşte şartları...

Doğum parası olarak da bilinen çocuk parası, annenin nüfus müdürlüğüne başvurmasıyla talep edilebilir. Doğum parası almak için dilekçesini nüfus müdürlüğüne sunan annenin bazı şartları sağlaması önemli. Çocuk parası hakkında bilinmesi gerekenlere göz atalım.

ÇOCUK PARASI NEDİR?

Anneye, doğum yaptığı için ödenen yardım parasına çocuk parası ismi verilir. Biyolojik annenin, doğum yardımı için ilgili dilekçeyi doldurması ve ardından bağlı olduğu nüfus müdürlüğüne bu dilekçeyi iletmesiyle, çocuk parasına başvuru yapılmış olur. Bundan önce, çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden kaydının gerçekleşmiş olması şartı aranır. Dilekçenin eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanması istenir. Başvuruların Sosyal Hizmet Merkezlerine ya da Aile ve Çalışma Bakanlığının İl Müdürlüklerine yapılması gerekir. Bir devlet kurumunda memur olarak görev yapan kişiler ise çalıştıkları kuruma başvuru yapabilir.

ÇOCUK PARASI NE KADAR?

Her bir çocuk için tek sefer olarak ödenen çocuk parası tutarları şöyle:
-İlk çocuk: 300 lira
-İkinci çocuk: 400 lira
-Üçüncü ve daha sonraki çocuklar: 600 lira

ÇOCUK PARASINDAN FAYDALANMA ŞARTLARI

Çocuk parasından faydalanmak için aşağıdaki şartları taşımalısınız:
-Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmak.
-15 Mayıs 2015 tarihi ve sonrasında doğum yapmış olmak. Bu tarih öncesinde doğan çocuklar adına ödeme gerçekleşmez. 

EĞİTİM İÇİN VERİLEN ÇOCUK PARASI NEDİR?

Ekonomik koşullar nedeniyle temel eğitim aktivitelerinden yararlanmakta güçlük çeken çocuklar için ödenen yardım parası, şartlı eğitim yardımı olarak bilinir. Örgün eğitime devam eden çocuklara, eğitim döneminin başlangıcından lise son sınıfa kadar eğitim yardımı yapılır. Yardım ödemeleri, çocuğun anne ve babası başta olmak üzere, bakımını üstlenen reşit kişilere yapılabilir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Eğitim amacıyla devletten yardım almak isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri il veya ilçede bulunan SYD Vakfına gidip başvuruda bulunabilirler. Başvuru sonuçları ortalama bir aylık zaman diliminde belli olur. Şartlı eğitim yardımı için yapmış olduğunuz başvuru sonucunu SYD Vakfından ya da Alo 144 Yardım Hattı’ndan kolayca öğrenebilirsiniz.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIR?

Şartlı eğitim yardımı ödemeleri, Ocak’tan Kasım’a kadar her iki ayda bir gerçekleşir. İlgili tutar, hak sahibi vatandaşın PTT hesap numarasına yatırılır. İlkokula giden kız çocuklarına 40 lira, erkek çocuklarına ise 35 lira yardım yapılır. Liseye giden bir kız çocuğu için aylık 60 lira ödeme yapılırken, erkek çocuğu için 50 liralık ödeme gerçekleşir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İnternet fenomeni oldular! Her şey böyle başladı İnternet fenomeni oldular! Her şey böyle başladı
Gram altın yükselişe geçti!Gram altın yükselişe geçti!
İpotekli konut satışı nasıl olur? İpotekli konut satışı nasıl olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tepki çekti! 'Keşke Derya her şeyi anlatsa'

Tepki çekti! 'Keşke Derya her şeyi anlatsa'

Haluk Kırcı canlı yayında soruları yanıtladı!

Haluk Kırcı canlı yayında soruları yanıtladı!

İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

Altın fiyatları neden yükseliyor, artış devam edecek mi?

Altın fiyatları neden yükseliyor, artış devam edecek mi?

İşte Ayasofya için basılan özel para

İşte Ayasofya için basılan özel para

Eğer bunları yapmazsanız bir daha kredi alamayabilirsiniz!

Eğer bunları yapmazsanız bir daha kredi alamayabilirsiniz!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları son durum! (24 Temmuz 2020 altın piyasası!)

Gram altın yükselişe geçti!

Son dakika: İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

Bakan Albayrak paylaştı: İşte Ayasofya Camii için basılan özel para

İşte Ayasofya için basılan özel para

Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücret tarifesi belli oldu 

Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücret tarifesi belli oldu 

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları marttan bu yana ilk kez artış gösterdi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları marttan bu yana ilk kez artış gösterdi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları marttan bu yana ilk kez artış gösterdi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları marttan bu yana ilk kez artış gösterdi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.