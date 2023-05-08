Başvurana tek seferlik 300, 400, 600 TL'lik nakit yardım! Paranızı PTT'den almayı unutmayın

İhtiyaç sahibi ailelere birçok başlık altında çeşitli ödemeler yapılıyor. Bu ödemelerden biri de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tek seferlik olarak verilen doğum yardımı olarak biliniyor. Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için veriliyor. İşte bu ödenek hakkında tüm merak edilenler...

Doğum yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahibi vatandaşlara veriliyor. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması şartı vardır.

BU TARİHE DİKKAT

Doğum Yardımı, 15 Mayıs tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için veriliyor. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmiyor. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılıyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Doğum yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılabiliyor.

Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılabiliyor.

600 TL'YE VARAN YARDIM

Başvurunun kabul edilmesinin ardından birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL tutarında bir defaya mahsus doğum yardımı ödemesi yapılıyor.

Doğum yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebiliyor.

PARANIZI ALMAYI UNUTMAYIN

PTT aracılığıyla hak sahiplerinin TC kimlik numaraları ya da Mavi Kart numaraları üzerinden gerçekleştirilen ödemelerin 1 (bir) yıl içinde teslim alınması gerekiyor. Aksi takdirde 1 (bir) yıl içerisinde teslim alınmayan ödemeler iade oluyor.

