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Başvuranlara 3.000 TL'ye kadar nakit ödeme! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı fark etmiyor! Bankalar tek tek açıkladı!

17.04.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başvuranlara 3.000 TL'ye kadar nakit ödeme! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı fark etmiyor! Her yıl milyonlarca kişi bankaların sunduğu promosyon imkanından faydalanıyor. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emeklilere, maaş miktarına göre ödeme yapılıyor. Promosyon ödemelerinden tüm emekliler kolaylıkla faydalanabiliyor. İşte; bankaların açıkladığı promosyon listesi!

Başvuranlara 3.000 TL'ye kadar nakit ödeme! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı fark etmiyor! Bankalar tek tek açıkladı!

Başvuranlara 3.000 TL'ye kadar nakit ödeme! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı fark etmiyor! Tüm bankaların sunduğu emekli promosyon ödemesi, maaşa ve bankanın kampanyasına göre değişiklik gösteriyor. Bazı bankalar 3.000 TL'nin üzerine çıkan ödemeler dahi yapabiliyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler dilerse başka bir bankaya geçiş yaparak bu parayı alabiliyor.

HALKBANK

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme yapıyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA emekli müşterilerine 2.750 TL'ye varan promosyon ödemesinde bulunuyor. Ayrıca emekli yakınlarını davet eden tüm Garanti BBVA müşterilerine, her bir yakını için 250TL nakit ödül veriliyor.

Emekli maaşını Garanti BBVA ‘dan alan tüm emekli maaş müşterilerimize, Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet’ten, maaş aldığı Vadesiz TL hesabından yapacağı havale ve hafta içi saat 16:00 ya kadar yapılacak EFT işlemleri ücretsiz olarak sunuluyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası 2.500 liraya kadar promosyon ödemesinde bulunuyor. Diğer bankalarda da olduğu gibi maaş miktarı promosyon ödeme miktarını artırıyor.

Maaşlara göre promosyon ödemeleri

1.500 TL’den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 2.250 TL,

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 2.375 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.500 TL

Promosyon kampanyası 30 Haziran tarihine kadar devam edecek.

TEB

Bankadan emeklilere 2.750 TL'ye varan promosyon ve emekli tanıdıklarını TEB’e davet eden müşterilere emekli maaşını TEB’e taşıyan her yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye varan nakit ödül fırsatı sunuluyor.

Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden ve en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 2.750 TL’ye varan promosyon kazanıyor.

DENİZBANK

Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500-2.500 TL arasındakilere 850 TL, 2.500 TL ve üstündekilere 1.000 TL promosyon veriyor. Bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi vaat ediyor. Promosyon kampanyası 30 Haziran tarihine kadar devam edecek.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi 2.750 TL promosyon fırsatı sunuyor. Bankadan yapılan açıklamada kampanya şartlarının 30 Nisan tarihine kadar geçerli olduğu duyuruldu. Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadar olan emeklilere 1.650 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasında olanlara 2.100 TL; 2.500 TL'nin üzerinde olanlara 2.500 TL nakit promosyon ödeniyor.

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk emekliler için harekete geçti. 2.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Emekli müşterilerine Emekli Danışma Hattı hizmeti de veren Kuveyt Türk, ayrıca emeklilere özel ücretsiz EFT, havale ve ortak ATM’lerden ücretsiz para çekme hizmetinden çağrı merkezinde öncelikli işlem yapma avantajına kadar birçok ayrıcalık sunuyor. Maaşını Kuveyt Türk'e taşıyan emekliler, hem promosyondaki yeni tutarlardan ve ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanabilecek, hem de artık ilk maaşlarını Kuveyt Türk’ten de alabilecek.

ŞEKERBANK

Emeklilere yönelik uygulamaları hayata geçiren Şekerbank, emekli müşterilerine 3.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Banka, ayrıca emekli maaşını Şekerbank'a ilk kez taşıyan müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını Tamamlayan Hesap ile %0 faizli olarak karşılıyor.

AKBANK

Akbank, emeklilere özel promosyon fırsatında aylık net geliri 1.500 TL’ye kadar olan emeklilere 500 TL promosyon ve 1.350 TL ek promosyon, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 1.675 TL ek promosyon, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 2 bin TL ek promosyon ödeniyor.

VAKIFBANK

1.500 TL’ye kadar maaşı olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme yapıyor.

ING TÜRKİYE

ING Türkiye, emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 2 bin 750 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon verecek. Maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını da ING’li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL’ye varan ek promosyon kazanabiliyor.

Emekli maaşını ING’ye taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 1.500 TL’ye kadar ise 1.850 TL, 1.500 TL - 2.500 TL arası ise 2.300 TL ve 2.500 TL ve üzeri ise 2.750 TL nakit promosyon almaya hak kazanıyor.


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