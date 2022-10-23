Başvurular 5 Eylül'de başladı! 2 bin 500 TL yardım yapılacak, işte ayrıntılar...

Kış aylarına girilmesiyle birlikte vatandaşlar, kış dönemine ilişkin doğal gaz destek ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kiracıların da destek kapsamında alındığı doğal gaz destek ödemelerinin birinci döneminde 331 bini aşkın haneye toplam 114.2 milyon lira destek ödemesi yapıldı. Kış dönemine ilişkin başvurular 5 Eylül'de başladı. Hanelere 2 bin 500 TL'ye kadar ödemenin yapılacağı doğal gaz yardımı için başvuru nasıl yapılır, şartlar neler, ödemeler ne zaman yapılacak? İşte doğal gaz destek ödemeleri haberinin detayları...

BAŞVURULAR BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 900-2 bin 500 lira arasına değişen tutarlarda verilen doğal gaz desteğinin ilk ödemeleri mart-nisan aylarında yapıldı. 331 bini aşkın haneye toplam 114.2 milyon lira destek verildi. Kış aylarına girilmesiyle birlikte yeni destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı.

Kış dönemi için 5 Eylül itibarıyla başvurular alınmaya başlandı. Belirli şartları taşıyanlar ve doğal gaz altyapısı bulunan yerlerde ikamet eden vatandaşlar bu yardıma başvurabilir.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN

Kış dönemi doğal gaz destek ödemelerine e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, sistem üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan ‘Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti’ ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. İhtiyaç sahibi vatandaşların, e-Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlar PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak. Destek 6 aylık kış dönemini kapsayacak. Ödemeler, iki eşit taksit ile yapılacak.

KİRACILAR DA DESTEK KAPSAMINDA

Önceki dönem içerisinde yer almayan kiracılar da destek kapsamına alındı. Destekten yararlanabilmek için kişi başına aylık gelirin 1.833 liranın altında olması gerekiyor. 4 kişilik bir haneye giren toplam para 7 bin 330 liranın altındaysa doğal gaz desteğine başvuru yapılabilir.

SAĞLIK SORUNU OLANLARA EK ÖDEME

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ise ek ödeme yapılacak. Başvuru sırasında hastalığına dair raporunu sisteme giren hastaların yaşadığı hanelere, belirlenen destek tutarının yüzde 5 fazlası ödenecek.

Doğal gaz destek ödemelerinde aranan şartlar şöyle sıralandı:

Başvuru sahibinin taşıması gereken şartlar şöyle:

Türk vatandaşı olması,

Doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğalgaz aboneliği bulunması,

Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

Hakkında ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca hak sahipliği kararı verilmesi gerekiyor.



