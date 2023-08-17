Baydöner halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Baydöner ne zaman işlem görecek? Sonuçlar bekleniyor!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Baydöner Restoranları A.Ş. halka arz ediliyor. Baydöner halka arz işlemleri 15 - 16 Ağustos tarihlerinde iki gün boyunca gerçekleştirildi. Yatırım yapmak isteyenler Baydöner halka arz sonuçları ve Baydöner ne zaman işlem görecek gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladılar. İşte Baydöner halka arz hakkında tüm detaylar...

BAYDÖNER HALKA AZR SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Baydöner Restoranları AŞ halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Baydöner halka arz tarihleri 15-16 Ağustos 2023 olarak açıklandı. 15 Ağustos Salı günü saat 09.00 itibarıyla başlayan talep toplama işlemleri, 16 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00'de sona erdi.

Baydöner halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.

18 MİLYON ADET HİSSE SATILDI

Halk Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platfarmu'nu (KAP) yapılan açıklamada Baydöner halka arzında hisse başına 21 TL’den 18 milyon adet hisse satıldığı belirtildi.

Halka arza sunulan hisselerin yüzde 99,9’u yurtiçi bireysel yatırımcılara dağıtıldı dile getirilen açıklamada, halk arzda, 1TL nominal değerli pay fiyatı 21,00 TL olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre, nominal halka arz büyüklüğü olan 18 milyon TL’nin 3,23 katına denk gelen filtrelenmemiş 58 milyon 129 bin 393 TL nominal değerli talep geldiği bilgisi verildi.

Yurt içi yatırımcı sayısı 1 milyon 262 bin 310 gerçek kişi olurken kurumsal yatırımcı sayısı 54 oldu.

BAYDÖNER NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Baydöner halka arz sonuçları ile ilgili net bir bilgi şu an için bulunmuyor. Halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

