Bayraktar ailesi Elon Musk ile aynı listede! 2024'ün milyarderleri belli oldu... İHA'ları ile ünlü iki kardeş sıralamada yerini aldı

Savaşlar, ekonomik bunalımlar, enflasyon ve daha nica problem zenginlerin daha da zengin olmasını engellemedi. ABD'li iş dünyası dergisi 2024 yılının milyarderlerini listelediği yazısında, "Dünya'da her zamankinden daha çok milyarder' olduğunun altını çizdi.

BAYRAKTARLAR ELON MUSK İLE AYNI LİSTEDE

8 Mart 2024 yılında hazırlanan listeye göre, 14.2 trilyon dolara eşdeğer olan milyarderler listesi, 2023 yılında toplamda 2 trilyon, 2023 yılında ise toplamda 1 trilyon ediyordu. Bernard Arnault, Elon Musk ve Jeff Bezos'un başı çektiği listede, Baykar'ın sahibi kardeşler Selçuk ve Haluk Bayraktar da bulunuyor.

İHA'ları ile dünyada adından söz ettiren Baykar'ın yöneticisi Selçuk Bayraktar, 1.2 milyar ile 2410'u sıraya; kardeşi Haluk Bayraktar ise ise 1.1 milyar ile 2545. sırada yerini buldu.

2008 YILINDAN BERİ MARKA

2008 yılında İHA'nın üretimine başlayan Bayraktar ailesi şu anda dünya markası konumunda. Baykar'ın ürettiği İHA'lar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hem yakın destek hem de istihbarat için kullanılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri yanında Ukrayna gibi ülkelere de İHA sistemleri sağlayan Baykar; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya araçlarını ihraç ediyor.

Ukrayna savaşının ilk yıllarında Bayrak'ın en ünlü İHA'sı olan Bayraktar TB I İHA'sının Rus tank ve hava sistemlerini avlamaktaki başarısı sebebiyle büyük oranda ünlenen Bayraktar İHA'larını öven bir şarkı bile yazılmıştı. Bayraktar İHA'ları, yakın zamanda Kenya, Mali ve Burkino Faso'ya da İHA ihraç etti.