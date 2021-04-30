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Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? TBMM'den flaş karar

30.04.2021 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez devlet tarafından verilen emekli ikramiyeleri bu yıl 1100 TL oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde vatandaşların mağdur olmaması adına bu yıl emekli ikramiyelerine zam uygulanacağını duyurmuştu. Ramazan Bayramı'na kısa bir zaman kala vatandaşlar 2021 bayram ikramiyelerinin zaman ödeneceğini araştırıyor. Peki, Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? TBMM'den flaş karar

Ramazan ayının sonlanmasına az bir süre kala gözler emekli bayram ikramiyelerine çevrildi Milyonlarca vatandaş arama motorları üzerinden Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? sorularına yanıt arıyor. Bu yıl zamlı olarak ödeneceği ifade edilen ikramiyelerin 1100 TL olması kararı TBMM'den de onay aldı. Peki, emekli ikramiyeleri ne zaman yatar? Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek 2021? İşte, ayrıntılar...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1100 TL Ramazan Bayramı ikramiyesinin Mayıs ayının ilk haftasında yatacağını ifade etti. Açıklamanın ardından 3 Mayıs – 7 Mayıs arasında bayram ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor. Erdoğan ayrıca, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili olarak Temmuz ayının ortasında iKurban Bayramı ikramiyelerinin yatırılacağını ifade etti.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan Bayramı yaklaşırken, merakla beklenen emekli ikramiyesinin kaç TL olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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