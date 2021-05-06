Bayram ikramiyeleri yattı mı? İkramiyelerini çekmek isteyenler sokağa çıkabiliyor mu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre emekli bayram ikramiyeleri, bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Twitter hesabından yapılan açıklamada, ikramiyelerin 6 - 7 Mayıs tarihlerinde yatırılacağı belirtildi. Vatandaşların birçoğu da tam kapanma sürecinde ikramiyeleri hesaplardan nasıl çekeceğini araştırıyor. Peki, Bayram ikramiyelerini çekmek isteyenlere sokağa çıkma yasağı var mı?

BAYRAM İKRAMİYESİ YATTI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığından emekli olan vatandaşların, bayram ikramiyelerini alacağını tarihi duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı. Bakan Bilgin, ödenecek ikramiye miktarının ise 12,3 milyar lira olduğunu belirtti.

Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs’ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu.