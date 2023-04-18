BAYRAM İKRAMİYESİ 2023: Memur emeklisinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı? Tarihler belli oldu

Emekli bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı'na kısa bir zaman kala ödenmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile SSK ve BağKur emeklilerinin bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli olmuştu. SSK kapsamında emekli aylığı alanların, emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi tamamlandı. Bağ-kur kapsamında ise emekli maaşı ödemeleri devam ediyor. İşte emekli bayram ikramiyesi tarihleri ile ilgili detaylar...

MEMUR EMEKLİSİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklilerinden ödeme günü 17, 18, 19, 20 Nisan olanlara, hem aylık hem de bayram ikramiyesi 14 Nisan itibariyle ödenmeye başlandı. Ödeme günü 21, 22, 23 Nisan olanlara ise ödemeler 17 Nisan'da yapıldı.

24, 25, 26 Nisan'da aylık alanların aylık ve ikramiyeleri 16 Nisan'da hesaplara yattı. EYT işlemlerini tamamlamış olanlar da ilk aylıklarını ve bayram ikramiyelerini alacak. Bağ-Kur kapsamında emekli olanların da aylık ve ikramiyeleri erken ödeniyor. Ödemeler 17 ve 18 Nisan'da hesaplara yatacak.

Ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olanların bayram ikramiyeleri 17 Nisan'da yatırıldı. Ayın 27 ve 28'i olanlar ise 18 Nisan'da ödenecek. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da hesaba geçecek.

ASGARİ ÜCRET İKRAMİYESİ ONAYLANDI MI?

Asgari ücret zammı en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkartılmasıyla gündemdeki yerini koruyor. Asgari ücretli çalışanlara bayram ikramiyesi verilmiyor. İkramiyeler yalnızca emekli olmuş vatandaşlar için geçerli.



