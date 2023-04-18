FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BAYRAM İKRAMİYESİ 2023: Memur emeklisinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı? Tarihler belli oldu

BAYRAM İKRAMİYESİ 2023: Memur emeklisinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı? Tarihler belli oldu

18.04.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. EYT ile ve daha önce emekli olmuş vatandaşlara Ramazan Bayramı ikramiyesi hesaplara yatıyor. Ödemeler bayram öncesi tamamlanacak. Peki, Memur emeklisinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı? İşte detaylar...

BAYRAM İKRAMİYESİ 2023: Memur emeklisinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı? Tarihler belli oldu

Emekli bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı'na kısa bir zaman kala ödenmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile SSK ve BağKur emeklilerinin bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli olmuştu. SSK kapsamında emekli aylığı alanların, emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi tamamlandı. Bağ-kur kapsamında ise emekli maaşı ödemeleri devam ediyor. İşte emekli bayram ikramiyesi tarihleri ile ilgili detaylar...

MEMUR EMEKLİSİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklilerinden ödeme günü 17, 18, 19, 20 Nisan olanlara, hem aylık hem de bayram ikramiyesi 14 Nisan itibariyle ödenmeye başlandı. Ödeme günü 21, 22, 23 Nisan olanlara ise ödemeler 17 Nisan'da yapıldı.

vergi-affi-basvurusu-icin-son-tarih-belli-oldu-vergi-affi-hangi-borclari-kapsayacak-100050-20230130

24, 25, 26 Nisan'da aylık alanların aylık ve ikramiyeleri 16 Nisan'da hesaplara yattı. EYT işlemlerini tamamlamış olanlar da ilk aylıklarını ve bayram ikramiyelerini alacak. Bağ-Kur kapsamında emekli olanların da aylık ve ikramiyeleri erken ödeniyor. Ödemeler 17 ve 18 Nisan'da hesaplara yatacak.

ezgif.com-gif-maker (53)

Ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olanların bayram ikramiyeleri 17 Nisan'da yatırıldı. Ayın 27 ve 28'i olanlar ise 18 Nisan'da ödenecek. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da hesaba geçecek.

ASGARİ ÜCRET İKRAMİYESİ ONAYLANDI MI?

Asgari ücret zammı en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkartılmasıyla gündemdeki yerini koruyor. Asgari ücretli çalışanlara bayram ikramiyesi verilmiyor. İkramiyeler yalnızca emekli olmuş vatandaşlar için geçerli.

ezgif.com-gif-maker (52)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
900 üründeki sabit fiyat uygulaması uzatıldı900 üründeki sabit fiyat uygulaması uzatıldı
Altın fiyatları düşse de yükselse de en az yüzde 8,5 getiri sağlayacak!Altın fiyatları düşse de yükselse de en az yüzde 8,5 getiri sağlayacak!
300 kilo çıkıyor, 30 ton satılıyor!300 kilo çıkıyor, 30 ton satılıyor!
Anahtar Kelimeler:
EYT bayram ikramiyeleri ne zaman emekli

En Çok Okunan Haberler

Sinan Oğan’ın katıldığı bölümde kavga çıktı! Oğuzhan Uğur'dan açıklama geldi...

Sinan Oğan’ın katıldığı bölümde kavga çıktı! Oğuzhan Uğur'dan açıklama geldi...

Babala TV'de İnce'ye dikkat çeken ikinci tur sorusu: Utanmayacak mısınız?

Babala TV'de İnce'ye dikkat çeken ikinci tur sorusu: Utanmayacak mısınız?

ABD’li bankadan gümüş için yeni tahmin…

ABD’li bankadan gümüş için yeni tahmin…

Bakan Nebati'den enerji fiyatlarına ilişkin açıklama

Bakan Nebati'den enerji fiyatlarına ilişkin açıklama

EYT ilk maaş ve tazminatını alan borsaya koştu!

EYT ilk maaş ve tazminatını alan borsaya koştu!

Emeklilik başvurunuz geçersiz sayılabilir! EYT prim borcu olanlar ‘ya tutarsa’ dedi, SGK’ya koştu

Emeklilik başvurunuz geçersiz sayılabilir! EYT prim borcu olanlar ‘ya tutarsa’ dedi, SGK’ya koştu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Kocası ve en yakın arkadaşının yasak aşkını yakaladı! İsyanı gündem oldu

Kocası ve en yakın arkadaşının yasak aşkını yakaladı! İsyanı gündem oldu

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

Duyan inanamadı! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

Duyan inanamadı! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.