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Bayram ikramiyesi alacak emekliler dikkat! Zam yapılacak mı? Taleplerini açıkladılar: Eğer bu olursa 2 bin 500 TL...

27.06.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala emekliler bayramda yatacak ikramiyeyi bekliyor. Binlerce SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi Kurban Bayramı’nda yatacak ikramiyenin ne kadar olacağını araştırmaya başlarken TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün’den flaş bir çağrı geldi. Ergün, “Bayram ikramiyeleri, en düşük emekli aylığı seviyesine endekslenmeli” dedi. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar? İşte detaylar…

Bayram ikramiyesi alacak emekliler dikkat! Zam yapılacak mı? Taleplerini açıkladılar: Eğer bu olursa 2 bin 500 TL...

Milyonlarca emekli Temmuz ayında açıklanacak olan ve gelirini yükseltecek 6 aylık enflasyon farkı oranını bekliyor. Bununla birlikte bu yıl Kurban Bayramı’nın 9 Temmuz’a denk gelmesi çifte kazancın kapısını açtı. Dört senedir yatırılan emekli ikramiyeleri, zor süreçten geçen vatandaşlar için bir umut olmuştu. Kurban Bayramı ise bu sene 9 Temmuz tarihine denk geliyor. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri emekliler tarafından heyecanla beklenirken, zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. İşte son dakika emekli maaşı ve emekli ikramiyeleri ile ilgili haberin detayları…

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İkramiyeler Ramazan Bayramı’nda “Bütçe disiplinini bozacağı, hiper enflasyon yaratacağı” gerekçesiyle emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış yapılmamış, yine 1100 lira olarak yatmıştı. 2018’de bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesine üç yıl boyunca zam yapılmadı. 2021 yılında ise sadece 100 liralık artış oldu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ise emekli ikramiyelerinin iki bayramdaki toplam maliyetinin 25 milyar TL olduğunu ifade etmişti. Henüz ikramiyelere zam yapılacağı konusunda resmi bir açıklama gelmedi. Ancak ikramiyelerde asgari ücrete ocak ayında yapılan yüzde 52’lik artış göz önüne alınırsa emeklilerin bayram ikramiyesinin bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilme ihtimali bulunuyor.

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Memur emeklileri 1-5 Temmuz’da maaş çekecek, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 17-28 Temmuz arasında maaş alacak. Eğer yetişirse zamlı maaşlar da bayramdan önceye alınabilir. Bu konuda son kararı yetkili makamlar verecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN FLAŞ ÇAĞRI

Emekliler bayram ikramiyesine zam beklerken Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün’den flaş bir çağrı geldi. Ergün, emeklilere verilen 1100 liralık bayram ikramiyesinin, en düşük emekli aylığı seviyesine yükseltilmesini istedi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksinin mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 73,50 arttığına dikkati çeken Ergün, şöyle konuştu:

"1100 liralık bayram ikramiyelerin yüksek enflasyon karşısında hiçbir değeri ve alım gücü kalmamıştır. İkramiyesiyle 2018 yılında küçükbaş kurbanlık alabilen emeklilerimiz, bugün eşiyle birlikte şehirler arası otobüs bileti bile almakta zorlanmaktadır. Çarşıda pazarda fiyatlar artarken, emeklilerin bayram ikramiyesi aynı kaldı. Oysa bayram ikramiyelerine, aylıklara her altı ayda bir yapılan ve enflasyona endekslenen artışlar uygulanıp, bu yılın üç aylık TÜFE artışı da ilave edilseydi, ikramiye rakamı 2 bin 903 lira olurdu. Bu hesaba göre, emeklilerimizin 1803 lira kaybı söz konusu."

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"1,5 MİLYON EMEKLİ 2 BİN 500 LİRAYLA GEÇİNİYOR"

TÜED Genel Başkanı Ergün, her gün Türkiye'nin dört bir yanındaki yüzlerce emekliden ikramiyenin artırılması yönünde telefon ve mesaj aldıklarını belirterek, "TÜED olarak milyonlarca emeklinin sesi ve temsilcisi olarak taleplerimizi net bir şekilde dile getiriyoruz. Bugün 1,5 milyon emekli en düşük emekli aylığı olan 2 bin 500 lirayla geçinmeye çalışıyor. Yani 1,5 milyon emeklinin geliri, asgari ücretin 1753 liranın altında. En düşük emekli aylığı ivedilikle asgari ücret seviyesine yükseltilmeli. Bununla birlikte, emeklilerimize bayramdan bayrama da olsa nefes aldıran bayram ikramiyeleri, en düşük emekli aylığı seviyesine endekslenmeli." dedi.

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Ergün, bayramların kavuşma, kucaklaşma ve kaynaşmayı simgelediğini ifade ederek, bayram ikramiyelerindeki kayda değer artışın, milyonlarca emeklinin aileleriyle mutlu bir bayram geçirmesine katkı sağlayacağını söyledi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır:

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı


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