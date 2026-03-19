Bayram ikramiyesi alacaklar dikkat: SGK ‘Asla’ diyerek uyardı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kurum, ikramiyelerle ilgili bilgilerin yalnızca resmi kanallardan takip edilmesi gerektiğini duyurdu.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Ramazan Bayramı öncesinde yapılması beklenen ikramiye ödemeleri, her yıl olduğu gibi emeklilerin tahsis numarasına göre belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara yatırılıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara yönelik bilgilendirme mesajı yayımladı. SGK tarafından yapılan açıklamada, SGK ile ilgili duyuruların yalnızca resmi hesaplar ve kurumun internet sitesi üzerinden takip edilmesi gerektiği belirtildi.

SGK yetkilileri, sosyal medya ve mesaj yoluyla yayılan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, özellikle bayram ikramiyesi, ödeme tarihi ve zam iddialarıyla ilgili resmi açıklama dışında yapılan paylaşımların dikkate alınmaması gerektiğini ifade etti.

SGK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"SAHTE MESAJLARA DİKKAT!

Son günlerde bazı vatandaşlarımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) adı kullanılarak:
“Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz.”
şeklinde gerçeği yansıtmayan mesajlar gönderildiği tespit edilmiştir.
Bu mesajlar KESİNLİKLE SAHTEDİR.

Resmi kurumlar tarafından SMS veya e-posta yoluyla link gönderilerek ödeme onayı istenmez.
Bu tür mesajlardaki bağlantılara ASLA tıklamayınız.
Kimlik, banka veya kişisel bilgilerinizi hiçbir şekilde paylaşmayınız.

Bu tür sahte iletilere LÜTFEN İTİBAR ETMEYİNİZ.

Aksi halde dolandırıcılığa maruz kalabilirsiniz.

Şüpheli durumlarda:
ALO 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.
CİMER üzerinden başvuru yapabilirsiniz.
SGK il müdürlükleri/merkezlerine şahsen başvurabilirsiniz"

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

