Bayram ikramiyesi kimler alacak? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

Bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. Mübarek Ramazan ayında ilk haftanın geride kalmasının ardından 8,8 milyon emeklinin yararlanacağı bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Bu yıl verilecek ikramiye tutarı açıklandı. İşte 'Bayram ikramiyesi kimler alacak ve emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?' sorularının cevabı...

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı emekliye bayram ikramiyesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada;

"Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı’nda 2.000’er TL ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır. Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018’den bugüne kadar 114 milyar TL bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALACAK?

Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler,

muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.



