FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bayram ikramiyesi kimler alacak? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

Bayram ikramiyesi kimler alacak? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

30.03.2023 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayına girilmesiyle birlikte emekli bayram ikramiyelerine ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Bayram ikramiyeleri en düşük emekli maaşının 7500 TL olması sonrasında yükseltilmişti. Geçtiğimiz yıl iki bayramda da emekliye 1100 TL ikramiye verilmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı. Peki Bayram ikramiyesi kimler alacak? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte detaylar...

Bayram ikramiyesi kimler alacak? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

Bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. Mübarek Ramazan ayında ilk haftanın geride kalmasının ardından 8,8 milyon emeklinin yararlanacağı bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Bu yıl verilecek ikramiye tutarı açıklandı. İşte 'Bayram ikramiyesi kimler alacak ve emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?' sorularının cevabı...

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı emekliye bayram ikramiyesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada;

"Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı’nda 2.000’er TL ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır. Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018’den bugüne kadar 114 milyar TL bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

indir

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALACAK?

Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler,

ezgif.com-gif-maker (5)

muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkaran teklif, kabul edildiEn düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkaran teklif, kabul edildi
Asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan tarih vererek duyurdu! Asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan tarih vererek duyurdu!
Merkez Bankası'ndan 'altın' kararı! Merkez Bankası'ndan 'altın' kararı!
Anahtar Kelimeler:
emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek

En Çok Okunan Haberler

'Çekilecek' iddialarına en net yanıt: "Yolumuza devam ederiz"

'Çekilecek' iddialarına en net yanıt: "Yolumuza devam ederiz"

Türkiye’nin yeni batık şehri: Yusufeli sular altına gömüldü

Türkiye’nin yeni batık şehri: Yusufeli sular altına gömüldü

YÖK Başkanı Özvar'dan yeni açıklama! Yüz yüze eğitim için tarih verildi

YÖK Başkanı Özvar'dan yeni açıklama! Yüz yüze eğitim için tarih verildi

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

Ucuz altın almanın formülü! İslam Memiş 5 maddede sıraladı

Ucuz altın almanın formülü! İslam Memiş 5 maddede sıraladı

Asgari ücret zammı için 3 seçenek! Yüzde 15, 20, 25...

Asgari ücret zammı için 3 seçenek! Yüzde 15, 20, 25...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.