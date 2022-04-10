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Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

10.04.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ikramiyesinin miktarı ve ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. 2022 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere verilen ikramiyeye bu sene zam gelip gelmediği sorgulanıyor. Peki bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar...

Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Bayrama sayılı günler kalmışken emeklilerin ve vatandaşların gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında verilen emekli ikramiyelerinin bu sene ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Emeklilerin bayram ikramiyesinin her sene otomatik olarak arttırılması bu sene meclis gündeminde bulunuyor. Bunun için yasal düzenleme yapılarak, “Her yıl enflasyon oranında arttırılır” hükmünün konulması planlanmakta. Konuyla ilgili edinilen bilgiye göre, bu konuda Maliye Bakanlığı ve AK Parti’nin ekonomi kurmayları bir çalışma yapmakta. Bütçeye olan maliyeti de hesaplanıyor.

Düzenlenen toplantılarda, bayram ikramiyesinin 2 bin lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine, bunun bir kurala bağlanması ve her sene otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi ve bu görüş daha çok ağırlık kazandı.

Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her sene enflasyon oranında artırılması planlanlanmakta. Eğer enflasyon oranında artırılırsa, bu Ramazan bayramında bin 100 lira olan ikramiye tutarı, bin 500 civarına yükselmiş olacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2022 yılında Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihine denk gelmekte. Emekli ikramiyelerinin de bu tarihten önce hesaplara yatacağı öngörülüyor.

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Ramazan Bayramı
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