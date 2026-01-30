FİNANS

Bayram ikramiyesinde 'iki kere zam' senaryosu! İsa Karakaş: 'Net söyleyebilirim'

Emekli bayram ikramiyesinin kaç TL olacağını merak ediyor. Gözler hükümetten gelecek herhangi bir açıklamada. Geçtiğimiz yıl 4 bin TL olarak uygulanan bayram ikramiyesinin 2026’da kaç TL olacağına ilişkin SGK Eski Başmüffetişi İsa Karakaş, açıklamalarda bulundu. Karakaş, kulis bilgilerini paylaştı. İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar…

Ezgi Sivritepe

Ramazan ayına az bir süre kala emekliler bayram ikramiyesinin ne kadar zamlanacağını merak ediyor. İlk olarak 2018 yılında uygulanmaya başlanan bayram ikramiyesinin bu yıl ne kadar olacağı emekliler tarafından takip ediliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

2025’te 4 bin TL olan bayram ikramiyesinin 2026 için 5 bin TL olacağı konuşulsa da kulislerden gelen bilgileri uzman isimler paylaşıyor. TGRT Haber’e açıklamalarda bulunan SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, kulis bilgilerini paylaştı.

Karakaş, emekli bayram ikramiyesi ile ilgili, kulis bilgilerin adeta uçuştuğunu belirterek, “Bütün boyutları ile değerlendiriyoruz. Bir maaş olayını öngörmüyorum. En düşük alanlar bu durumda ödemiş oldukları primlere göre yüzdelik olarak yine çok daha avantajlı olacak” dedi.

ÇALIŞMA VAR MI?

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı bütçe görüşmelerine göre bayram ikramiyelerinin belirleneceğini belirten Karakaş, “Şu anda böyle bir çalışma yok. Yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim” sözlerini kullandı.

“RAHAT EDEMİYOR”

AK Parti vekillerinin emekli karşısında rahat edemediğini aktaran Karakaş, cümlelerini şu şekilde sürdürdü:

“AK Parti cenahında teşkilattan çok fazla tepki var. Emeklilerle ilgili milletvekillerinin inanılmaz bir serzenişler var. İşin daha da gerçeğini söylemek gerekirse yani AK Parti cenahından birileri sokağa çıktığı zaman vekil, emekliler karşısında rahat edemiyor. Çünkü emeklilerin durumu gerçekten son derece vahim ve emeklilerin durumunu da ana muhalefet çok iyi kullanmaya başladı”

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN KULİS BİLGİSİ

Milletvekillerinin bayram ikramiyesini en azından bir maaş olması gerektiğini söylediklerini kaydeden Karakaş, “Ramazan’da kısmı iyileştirme yapalım. Kurban’da tekrar bir iyileştirme yapalım gibisinden bir senaryo var. Somutlaşan bir rakam yok. Onu net bir şekilde söyleyebilirim” dedi.

Emekli bayram ikramiyesi İsa Karakaş
