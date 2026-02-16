Bayram ikramiyesinde masadaki rakam belli oluyor: Tahtaya tek tek yazdı!

Bayram ikramiyeleri gündemin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. 2018 yılından bu yana ödenen emekli bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağı, emekliler tarafından yakından takip ediliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abdulkadir Yüksel, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel, uygulamanın başladığı yıldan bu yana düzenli şekilde sürdüğünü belirtti.

BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ TL OLACAK?

Yüksel, ekonomik veriler dikkate alındığında 2026 yılı için ikramiyenin 5 bin 500 ila 6 bin TL civarında belirlenmesinin muhtemel göründüğünü ifade etti. Yüksel, "Maliye Bakanlığı'nın izlediği politikaları değerlendirdiğimizde gerçekten enflasyonla mücadele noktasında en kararlı devlet organlarından bir tanesinin Maliye Bakanlığı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

“EMEKLİLERİN GÜNDEMİNİ OLUŞTURMAKTADIR”

2018 yılından beri emekli ikramiyelerin yatırıldığını söyleyen Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, 8 yıldır ödemelerin düzenli devam ettiğini ifade etti. Yüksel, şu cümleleri kurdu:

“Son yıllarda dünyada başlayan ve ülkemizde de ağır olarak hissedilen yüksek enflasyon yani enflasyonist dönem en büyük etkisini bağımlı çalışanlar ve emekliler üzerinde gösterdi. Dolayısıyla emekli maaşlarına yapılan zamlar kadar emekli ikramiyeleri de emeklilerin gündemini oluşturmaktadır. 2026 yılında yapılan emekli zamları SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 12,19 olurken memur emeklileri için ise 18,60 düzeyinde gerçekleşti. Aslında bu zam oranlarından daha yüksek zam bekliyordu emekliler. Bu yüzden dolayı artık emeklilerimiz bayram ikramiyelerinin ne kadar artacağı yönünde merakla beklenti içerisinde olduklarını görüyoruz"



Bayram ikramiyelerinin enflasyonun altında ezildiğini kaydeden Yüksel, 2018’de 1000 TL olan bayram ikramiyesinin şu an enflasyonist dönem etkisi dolayısıyla 11 bin 138 TL civarında olduğunu söyledi.

“CİDDİ BİR ARTIŞ BEKLEMİYORUM”

Yüksel, iki yıldır sıkı para politikasının uygulandığını ifade ederek şu sözleri kaydetti:

“Maliye Bakanlığı'nın izlediği politikaları değerlendirdiğimizde gerçekten enflasyonla mücadele noktasında en kararlı devlet organlarından bir tanesinin Maliye Bakanlığı olduğunu söyleyebiliriz. Bu bakımdan emeklilerimiz şu an emekli ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ederken ben şu ifadeyi söyleyebilirim. Ciddi bir artışı olacağını beklemiyorum açıkçası. Ama benim beklentime göre ve ülkenin ekonomik durumunun bize verdiği istatistiksel bilgiye göre, 5 bin 500- 6 bin TL civarında bir emekli ikramiyesinin olacağını düşünüyorum"

