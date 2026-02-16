FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bayram ikramiyesinde masadaki rakam belli oluyor: Tahtaya tek tek yazdı!

İçerik devam ediyor

Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin kaç TL olacağını merak ediyor. Ramazan’a günler kala milyonlarca emekli 2026 bayram ikramiyesinin ne kadar zamlanacağını takip ediyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, bayram ikramiyesi için önemli açıklamada bulundu. İşte detaylar…

Bayram ikramiyeleri gündemin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. 2018 yılından bu yana ödenen emekli bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağı, emekliler tarafından yakından takip ediliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abdulkadir Yüksel, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel, uygulamanın başladığı yıldan bu yana düzenli şekilde sürdüğünü belirtti.

Bayram ikramiyesinde masadaki rakam belli oluyor: Tahtaya tek tek yazdı! 1

BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ TL OLACAK?

Yüksel, ekonomik veriler dikkate alındığında 2026 yılı için ikramiyenin 5 bin 500 ila 6 bin TL civarında belirlenmesinin muhtemel göründüğünü ifade etti. Yüksel, "Maliye Bakanlığı'nın izlediği politikaları değerlendirdiğimizde gerçekten enflasyonla mücadele noktasında en kararlı devlet organlarından bir tanesinin Maliye Bakanlığı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Bayram ikramiyesinde masadaki rakam belli oluyor: Tahtaya tek tek yazdı! 2

“EMEKLİLERİN GÜNDEMİNİ OLUŞTURMAKTADIR”

2018 yılından beri emekli ikramiyelerin yatırıldığını söyleyen Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, 8 yıldır ödemelerin düzenli devam ettiğini ifade etti. Yüksel, şu cümleleri kurdu:

Bayram ikramiyesinde masadaki rakam belli oluyor: Tahtaya tek tek yazdı! 3

“Son yıllarda dünyada başlayan ve ülkemizde de ağır olarak hissedilen yüksek enflasyon yani enflasyonist dönem en büyük etkisini bağımlı çalışanlar ve emekliler üzerinde gösterdi. Dolayısıyla emekli maaşlarına yapılan zamlar kadar emekli ikramiyeleri de emeklilerin gündemini oluşturmaktadır. 2026 yılında yapılan emekli zamları SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 12,19 olurken memur emeklileri için ise 18,60 düzeyinde gerçekleşti. Aslında bu zam oranlarından daha yüksek zam bekliyordu emekliler. Bu yüzden dolayı artık emeklilerimiz bayram ikramiyelerinin ne kadar artacağı yönünde merakla beklenti içerisinde olduklarını görüyoruz"

Bayram ikramiyesinde masadaki rakam belli oluyor: Tahtaya tek tek yazdı! 4
Bayram ikramiyelerinin enflasyonun altında ezildiğini kaydeden Yüksel, 2018’de 1000 TL olan bayram ikramiyesinin şu an enflasyonist dönem etkisi dolayısıyla 11 bin 138 TL civarında olduğunu söyledi.

Bayram ikramiyesinde masadaki rakam belli oluyor: Tahtaya tek tek yazdı! 5

“CİDDİ BİR ARTIŞ BEKLEMİYORUM”

Yüksel, iki yıldır sıkı para politikasının uygulandığını ifade ederek şu sözleri kaydetti:

“Maliye Bakanlığı'nın izlediği politikaları değerlendirdiğimizde gerçekten enflasyonla mücadele noktasında en kararlı devlet organlarından bir tanesinin Maliye Bakanlığı olduğunu söyleyebiliriz. Bu bakımdan emeklilerimiz şu an emekli ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ederken ben şu ifadeyi söyleyebilirim. Ciddi bir artışı olacağını beklemiyorum açıkçası. Ama benim beklentime göre ve ülkenin ekonomik durumunun bize verdiği istatistiksel bilgiye göre, 5 bin 500- 6 bin TL civarında bir emekli ikramiyesinin olacağını düşünüyorum"

Bayram ikramiyesinde masadaki rakam belli oluyor: Tahtaya tek tek yazdı! 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kilosu 200 TL, vatandaş sıraya girdi!Kilosu 200 TL, vatandaş sıraya girdi!
Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın yeni yolcu salonları hizmete açıldıNevşehir Kapadokya Havalimanı'nın yeni yolcu salonları hizmete açıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Emekli bayram ikramiyesi emekli bayram ikramiyesi ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

Okan Buruk'tan Juventus neşteri! Yıldız isimler yedekte...

Okan Buruk'tan Juventus neşteri! Yıldız isimler yedekte...

Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesi paylaşıldı!

Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesi paylaşıldı!

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Cebinizden para çıkmayacak! İki pilot il seçildi

Cebinizden para çıkmayacak! İki pilot il seçildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.